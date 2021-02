Vendredi, la Chine a menacé de riposter après que les régulateurs britanniques aient dépouillé la branche étrangère de la chaîne de télévision publique chinoise de sa licence de radiodiffusion britannique, une décision basée sur des problèmes techniques mais enracinée dans des plaintes concernant son rôle dans la persécution des critiques du Parti communiste au pouvoir.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes que l’Ofcom, le chien de garde britannique des médias, avait agi pour « des motifs politiques basés sur des préjugés idéologiques, politisant des problèmes techniques, nuisant gravement à la survie des médias chinois et perturbant gravement les échanges normaux entre les deux pays ».

« Nous exhortons le Royaume-Uni à arrêter immédiatement la manipulation politique et à corriger ses erreurs. La Chine se réserve le droit de faire la réponse nécessaire pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des médias chinois », a déclaré Wang lors d’un point de presse quotidien.

Manque de contrôle éditorial

Dans sa décision publiée jeudi, l’Ofcom a déclaré qu’il avait révoqué la licence britannique pour China Global Television Network (CGTN), une chaîne internationale d’information par satellite de langue anglaise, en raison d’un manque de contrôle éditorial et de liens avec le Parti communiste chinois.

CGTN était disponible sur la télévision gratuite et par satellite au Royaume-Uni. Les régulateurs ont commencé à enquêter sur la station après avoir reçu une plainte du groupe de défense des droits humains Safeguard Defenders qui appelait à une enquête sur sa propriété.

L’Ofcom continue également d’enquêter sur un certain nombre de plaintes supplémentaires selon lesquelles la station a violé les règles d’équité et d’exactitude, y compris la diffusion d’aveux présumés forcés par un ancien employé du consulat britannique à Hong Kong et un enquêteur d’entreprise britannique et porte-parole de longue date du gouvernement, Gui Minhai, dont les allées et venues sont maintenant inconnues.

Dans un tweet, la fille de Gui, Angela Gui, a déclaré: « Enfin, cinq ans après avoir diffusé pour la première fois les aveux forcés de mon père #GuiMinhai au Royaume-Uni, l’Ofcom a révoqué la licence de diffusion de CGTN. Merci @SafeguardDefend et tous les autres qui ont porté plainte ».

La décision de l’Ofcom ajoute aux frictions entre la Grande-Bretagne et la Chine, déjà tendues par les efforts britanniques pour traiter les allégations de violations des droits humains contre la minorité ouïghoure au Xinjiang et élargir les droits de résidence des Hongkongais.

« La partie britannique est consciente de la nature des médias chinois »

Wang n’a donné aucun détail sur la façon dont la Chine réagirait, mais la BBC – qui n’est disponible que dans certains hôtels, entreprises et complexes résidentiels pour étrangers en Chine – pourrait devenir une cible.

Le ministère des Affaires étrangères a d’abord répondu à l’annonce de la perte de la licence de CGTN par de nouvelles critiques à l’encontre de la BBC, en particulier un rapport du 29 janvier sur le COVID-19 en Chine, le qualifiant de « fake news typique » et exigeant des excuses publiques. Le ministère a déclaré: « La Chine se réserve le droit de prendre de nouvelles mesures ».

La BBC a déclaré qu’elle maintenait ses reportages et rejetait les « accusations non fondées ».

Pour sa défense de la CGTN, Wang a déclaré que les Britanniques étaient au courant de ses liens avec le parti au pouvoir chinois et ont accusé Londres de double standard dans la réglementation des médias. Wang a déclaré que CGTN avait toujours adhéré à la réglementation et soutenu les principes « d’objectivité, d’impartialité, de véracité et d’exactitude dans les reportages ».

« La Chine est un pays socialiste dirigé par le Parti communiste. La partie britannique était bien consciente de la nature des médias chinois », a déclaré Wang.

« La partie britannique le savait clairement dès le premier jour de diffusion de CGTN au Royaume-Uni il y a 18 ans. Que le Royaume-Uni fasse maintenant un problème de la nature des médias chinois et obstruer CGTN dans sa diffusion est une manipulation purement politique », a-t-il déclaré.

La branche internationale de CCTV a commencé à diffuser en 2003. Elle a été rebaptisée CGTN en 2016. La chaîne a été à l’avant-garde de la tentative du parti de saisir le récit des médias d’information occidentaux sur les droits de l’homme en Chine et ses démarches militaires et diplomatiques agressives dans un contexte de durcissement. des attitudes envers la Chine dans les pays de la Corée du Sud au Canada.