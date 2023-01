La Chine menace de représailles pour la discrimination de Covid

Les nouvelles restrictions pandémiques imposées aux voyageurs en provenance de Chine sont motivées par la politique plutôt que par la science, a déclaré Pékin

La Chine s’est engagée à prendre des contre-mesures après que les États-Unis et d’autres pays ont resserré leurs règles Covid-19 pour ceux qui voyagent depuis la Chine. Les nouvelles restrictions font suite à la décision de Pékin d’assouplir ses propres politiques de santé à domicile.

Interrogé sur les mesures pandémiques lors d’un point de presse mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning a noté que si de nombreux pays avaient répondu “chaleureusement” aux règles assouplies de Covid en Chine, d’autres ont réagi avec “disproportionné” et “inacceptable” restrictions.

«Nous sommes prêts à intensifier la communication avec le reste de la communauté internationale et à travailler ensemble pour l’emporter sur Covid. En attendant, nous ne pensons pas que les mesures de restriction d’entrée que certains pays ont prises contre la Chine soient fondées sur la science », elle a dit. “Nous rejetons fermement l’utilisation des mesures Covid à des fins politiques et prendrons les mesures correspondantes en réponse à diverses situations sur la base du principe de réciprocité.”

L’Australie est devenue l’une des dernières à adopter dimanche de nouvelles mesures contre les voyageurs en provenance de Chine, exigeant des tests Covid-19 négatifs dans les 48 heures précédant leur départ à partir du 5 janvier. Les députés de l’opposition ont condamné cette décision, citant les recommandations du médecin-chef Paul Kelly. , qui a fait valoir qu’il n’y avait pas de conviction « raison de santé publique » pour les nouvelles restrictions.

D’autres pays, tels que les États-Unis, l’Italie, la France et la Grande-Bretagne, ont imposé des règles similaires ces derniers jours, tandis que la Commission européenne de l’UE a déclaré qu’un “écrasante majorité” des 27 membres du bloc voudraient emboîter le pas. Des exigences de test et de quarantaine ont également été introduites ailleurs en Asie, notamment au Japon, en Inde et en Malaisie.

Lors de son propre point de presse quotidien à Washington mardi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a été invitée à commenter la politique de Pékin. “une rhétorique pointue” concernant les restrictions. Elle a insisté sur le fait qu’il y avait « aucun motif de représailles » et que les pays ne faisaient que prendre «des mesures sanitaires prudentes pour protéger leurs citoyens», affirmant que les politiques sont basées sur “Santé publique et science”.

Le gouvernement chinois n’a pas précisé comment il pourrait riposter à la vague de nouvelles mesures de Covid et n’a pas encore annoncé de nouvelles règles de voyage, mais a précédemment accusé les pays occidentaux de tenter de “saboter les trois années d’efforts de contrôle de Covid-19 de la Chine et attaquer le système du pays. Après plusieurs séries de verrouillages lourds et une politique de zéro Covid plus longue, Pékin a abandonné bon nombre de ses restrictions pandémiques le mois dernier et poursuit sa réouverture tant attendue.