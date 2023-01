La Chine menace de représailles contre les règles de test COVID-19 pour les voyageurs | Nouvelles du monde

Pékin a menacé de riposter contre les pays qui imposent des exigences de test COVID-19 aux arrivées de Chine.

Une liste croissante de pays, dont l’Angleterre, ont déclaré que les personnes voyageant depuis la Chine continentale auront besoin d’un test négatif avant de prendre l’avion.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le pays était “disposé à améliorer la communication” mais s’opposait fermement aux “tentatives de manipulation des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie à des fins politiques”.

Cela survient alors que le virus continue de se propager dans le pays au milieu du recul de certaines de ses règles notoirement strictes sur les coronavirus.

“Nous pensons que les restrictions d’entrée adoptées par certains pays visant la Chine manquent de fondement scientifique, et certaines pratiques excessives sont encore plus inacceptables”, a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

“Nous sommes fermement opposés aux tentatives de manipulation des mesures COVID à des fins politiques et prendrons des contre-mesures basées sur le principe de réciprocité.”

Le ministère britannique de la Santé a déclaré Chine a été frappé par les nouvelles règles en raison “d’un manque d’informations complètes sur la santé”.

Il a ajouté: “La situation reste à l’étude et le Royaume-Uni travaille avec la Chine sur les prochaines étapes. S’il y a des améliorations dans le partage d’informations et une plus grande transparence, alors les mesures temporaires seront réexaminées.”

Les États-Unis et la France font partie des autres pays qui obligeront les voyageurs en provenance de Chine à passer des tests COVID-19.

L’abandon par la Chine d’une politique “zéro-COVID” qui avait été défendue par le président Xi Jinping a fait suite à des manifestations qui avaient marqué la plus forte manifestation de défi public au cours de sa décennie au pouvoir et avaient coïncidé avec la croissance la plus lente de l’économie depuis près d’un demi-siècle.

Les autorités ont estimé que 250 millions de personnes auraient probablement contracté le virus au cours des 20 premiers jours de décembre, selon des notes divulguées.

Shanghai le mois dernier avait 5,43 millions de cas positifs mais le nombre réel peut être beaucoup plus élevé car les cas asymptomatiques ne sont plus enregistrés.