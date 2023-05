La Chine menace de représailles après que l’UE pèse les sanctions pour l’aide militaire de Pékin à la Russie

La Chine a déclaré mardi qu’elle réagirait « strictement et fortement » si l’Union européenne appliquait des sanctions aux entreprises chinoises accusées de vendre du matériel à la Russie pour l’utiliser dans sa guerre en cours contre l’Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères Qin Gang a déclaré que la Chine « prendrait la réponse nécessaire pour protéger fermement les intérêts légitimes des entreprises chinoises ».

Après des entretiens à Berlin avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, Qin a déclaré que les entreprises chinoises et russes bénéficiaient d' »échanges et d’une coopération normaux » qui « ne devraient pas être affectés ».

Comme signalé pour la première fois Dimanche par le Financial Times, l’UE a proposé des sanctions aux entreprises chinoises accusées de vendre des équipements qui pourraient être utilisés dans des armes pour soutenir la machine de guerre russe.

Sept entreprises chinoises ont été répertoriées dans un nouveau paquet de sanctions qui sera discuté par les États membres de l’UE cette semaine, selon le rapport, citant une copie de la liste des sanctions consultée par le journal.

Les cibles de la liste des sanctions sont deux sociétés chinoises continentales, 3HC Semiconductors et King-Pai Technology, ainsi que cinq de Hong Kong : Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry et Alpha Trading Investments.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exhorté l’UE à éviter de prendre la « mauvaise voie », sinon elle prendra des mesures fermes pour protéger ses droits et ses intérêts.

« La Chine s’oppose aux actions qui utilisent la coopération sino-russe comme prétexte pour imposer des sanctions illégales ou une juridiction au bras long contre la Chine », a déclaré Wang lors d’une conférence de presse régulière.

Depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine il y a 14 mois, que le président russe Vladimir Poutine a qualifiée d' »opération militaire spéciale », l’UE a adopté 10 ensembles de sanctions contre des individus et des entreprises russes, infligeant des difficultés économiques et rendant le financement de la guerre plus difficile.

Les ambassadeurs de l’UE se réunissent mercredi pour entamer des discussions sur une 11e série de sanctions contre la Russie au sujet de l’Ukraine.

La Chine a essayé d’assurer au monde qu’elle était neutre dans la guerre contre l’Ukraine, mais a soutenu politiquement la Russie. Le mois dernier, Qin a promis que la Chine ne vendrait d’armes à aucune des parties.

En février, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis disposaient de renseignements suggérant que la Chine envisageait de fournir des armes et des munitions à la Russie – et a averti qu’une telle implication dans l’effort de guerre du Kremlin serait un « problème sérieux ».

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.