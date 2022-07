La Chine menace de “mesures fortes” si Pelosi se rend à Taïwan

BEIJING (AP) – La Chine prendra des “mesures résolues et fortes” si la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, poursuit ses plans de visite à Taïwan, a annoncé mardi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Pelosi, qui occupe la deuxième place à la présidence, doit visiter l’île autonome que la Chine revendique comme son propre territoire en août, selon un rapport du Financial Times.

Elle devait initialement se rendre en avril, mais a dû reporter après avoir été testée positive au COVID-19.

Pelosi serait le législateur américain le plus haut gradé à visiter le proche allié américain depuis que son prédécesseur en tant que conférencier, Newt Gingrich, s’y est rendu il y a 25 ans.

La Chine a juré d’annexer Taïwan par la force si nécessaire, et a annoncé cette menace en faisant voler des avions de combat près de l’espace aérien taïwanais et en organisant des exercices militaires basés sur des scénarios d’invasion. Il dit que ces actions visent à dissuader les partisans de l’indépendance formelle de l’île et les alliés étrangers – principalement les États-Unis – de venir à son aide, plus de 70 ans après la séparation des parties au milieu de la guerre civile.

Une visite de Pelosi “porterait gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, affecterait gravement les fondements des relations sino-américaines et enverrait un signal gravement erroné aux forces indépendantistes de Taiwan”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijiang lors d’un point de presse quotidien.

« Si les États-Unis devaient insister pour emprunter la mauvaise voie, la Chine prendra des mesures résolues et fortes pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale », a déclaré Zhao.

Ces derniers jours, la Chine a également intensifié sa rhétorique sur les ventes d’armes américaines à Taïwan, exigeant l’annulation d’un accord d’une valeur d’environ 108 millions de dollars qui augmenterait les chances de survie de ses forces armées contre son ennemi bien plus grand. La Chine possède la plus grande armée permanente du monde, avec une marine de plus en plus sophistiquée et un énorme inventaire de missiles pointés à travers les 180 kilomètres (100 milles) de large du détroit de Taiwan.

“L’Armée de libération du peuple chinois … contrecarrera résolument toute forme d’ingérence de forces extérieures et de complots séparatistes d'”indépendance de Taiwan””, a déclaré mardi le ministère de la Défense dans un communiqué publié sur son site Internet.

Alors que Washington maintient une politique “d’ambiguïté stratégique” sur la question de savoir s’il défendrait Taïwan dans un conflit avec la Chine, la loi américaine exige qu’il s’assure que l’île a les moyens de se défendre et considère les menaces à sa sécurité comme des sujets de “grave préoccupation”.

Washington n’entretient que des relations non officielles avec Taïwan par respect pour Pékin, mais est le plus puissant allié politique de l’île et la source d’armes défensives.

Zhao n’a donné aucun détail sur les actions potentielles que la Chine pourrait entreprendre en réponse à la visite de Pelosi, mais Pékin a généralement utilisé des vols militaires et des jeux de guerre pour indiquer son mécontentement. Des pilotes chinois ont également été accusés d’action agressive contre des avions de surveillance des États-Unis et de leurs alliés opérant dans l’espace aérien international au large des côtes chinoises, tout en utilisant des lasers et d’autres méthodes pour harceler des navires de guerre étrangers dans la mer de Chine méridionale.

La menace la plus sérieuse de la Chine contre Taïwan est survenue en 1995-96, lorsqu’elle a organisé des exercices militaires et lancé des missiles dans les eaux au nord et au sud de l’île en réponse à une visite aux États-Unis du président de l’époque, Lee Teng-hui.

The Associated Press