La Chine menace de lancer une frappe de missiles sur l’Australie alimentant les craintes d’une guerre totale contre Taiwan

La CHINE a averti l’Australie qu’elle risquait une frappe de missile si elle venait en aide à Taiwan en cas de guerre.

La menace vient après que le Premier ministre australien Scott a averti que son pays serait «stupide» de ne pas reconnaître le danger d’une guerre avec la Chine à propos de l’île contestée.

Défilé de missiles chinois à Pékin – L’Australie est à portée de main des armes chinoises Crédit: Alamy Live News

Scott Morrison a déclaré avoir averti que l’Australie ne pouvait pas ignorer la menace de guerre avec la Chine Crédits: Getty

La Chine a intensifié ses menaces contre Taiwan, avec des troupes mises en état de préparation à l’invasion et de fréquentes incursions dans son espace aérien pour épuiser ses défenses.

Les tensions entre Pékin et Canberra ont été exacerbées ces derniers mois par une guerre commerciale et un jeu de blâme sur la pandémie de coronavirus.

Maintenant, il y a des menaces de frappes de missiles «punitives» si l’Australie soutient l’action américaine pour défendre Taiwan d’une invasion chinoise redoutée.

Hu Xijin, rédacteur en chef du porte-parole de l’État chinois dans le Global Times, a tweeté des menaces de sabre en direction de l’Australie.

«Se préparer à la guerre? Alors construisez un système antimissile! » il a écrit.

«Je crois qu’une fois que les troupes australiennes sont arrivées dans le détroit de Taiwan pour combattre contre l’Armée populaire de libération, il y a une forte probabilité que les missiles chinois volent vers les bases militaires et les principales installations pertinentes sur le sol australien en représailles.

La Chine teste le tir d’un de ses missiles Crédit: CCTV

Pékin considère Taiwan comme faisant partie de la Chine et a promis de la réunifier par la force si nécessaire.

La Chine a consacré des ressources importantes au développement de missiles hypersoniques visant à frapper les navires de guerre des États-Unis et de leurs alliés s’ils tentaient d’intervenir du côté de Taiwan.

L’armée du pays a également testé des versions des missiles capables d’être lancées à partir de bombardiers.

Cela leur permettrait d’atteindre des cibles actuellement hors de portée des cibles terrestres de son arsenal actuel.

Cela survient alors que les experts disent que le vaste nord de l’Australie est pour la plupart « non défendu » et que des renforts urgents sont nécessaires au milieu des avertissements qu’une guerre à grande échelle avec la Chine pourrait être dans seulement une décennie.

Le mois dernier, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé 747 millions de dollars pour mettre à niveau quatre bases d’entraînement dans le Territoire du Nord qui seront utilisées par les forces australiennes et américaines.

Plus tôt cette année, les experts en politique étrangère ont déclaré que Taiwan était un « point critique » et qu’une guerre entre les États-Unis et la Chine était plus probable que jamais.

Les forces américaines compteraient probablement sur le nord de l’Australie comme rampe de lancement en cas de conflit, et le Pentagone dépense 200 millions de dollars pour construire des infrastructures près de Darwin par crainte de pénuries de carburant paralysantes.

L’Australie a récemment annoncé qu’elle construirait ses propres missiles pour la première fois depuis des décennies au milieu de la menace croissante posée par la Chine.