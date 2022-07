La Chine menace à nouveau le voyage de Pelosi, mais les Taïwanais ne prévoient pas de guerre pour une éventuelle visite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taïwan a l’habitude d’être menacé par la Chine. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un responsable du Parti communiste chinois (PCC) ne prévienne que la Chine « réduira en miettes » tout mouvement vers l’indépendance de l’île de plus de 23 millions d’habitants, gouvernée démocratiquement.

Les médias locaux indiquent que la plupart des Taïwanais ne semblent pas inquiets qu’une éventuelle visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, D-Californie, puisse dégénérer en guerre, et la plupart doutent que Pékin tiendra ses promesses belliqueuses si Pelosi donne suite. avec ce qu’on a appelé un “plan provisoire” pour visiter Taiwan lors de sa tournée à travers l’Asie.

“Nous vivons avec cela depuis des décennies et – pour moi du moins – je suis assez insensible à un autre avertissement de la Chine”, a déclaré Lee Liang, directeur basé à Taipei pour une grande marque internationale, à Fox News Digital, ajoutant qu’il est ne pas acheter les fanfaronnades de la Chine.

Lee a ajouté, cependant, qu’il n’avait pas accordé beaucoup d’attention aux menaces spécifiques d’action militaire de la Chine, car il était préoccupé par la fin d’une épidémie de COVID qui a gravement perturbé la vie ici pendant plusieurs mois.

“Ils sont [China] tellement plein”, a déclaré Liu Ya-chen, résidente du sud de Taïwan et mère de deux enfants, à Fox News Digital. Elle ne s’attend pas non plus à un déclenchement des hostilités.

Liu vit dans la ville de Kaohsiung, qui abrite le quartier général de la marine taïwanaise.

“Comme n’importe quelle mère le sait, si vous ne suivez pas une menace de punition, vous êtes considérée comme un jeu d’enfant”, a-t-elle déclaré. “Ils [China] faire des menaces tous les deux jours mais ne jamais donner suite. Ils ne me font pas peur.”

Malgré les haussements d’épaules de nombreux Taïwanais, certains craignent de se trouver dans des eaux inconnues. Plutôt que les habituels gestes du doigt et les vœux de “graves répercussions”, cette fois-ci, diverses voix venant de la République populaire de Chine (RPC) ont fait plus que de simples allusions à une action militaire directe si la présidente Pelosi se rendait sur l’île.

Lorsque Newt Gingrich s’est rendu à Taïwan en tant que président sortant de la Chambre en 1997, la Chine a également protesté mais n’était pas vraiment en mesure de faire quoi que ce soit à ce sujet, d’autant plus que le président Clinton avait déjà démontré sa volonté à l’époque d’envoyer le septième Flotte. L’armée chinoise, cependant, a beaucoup mûri au cours des 25 dernières années.

Contrairement à 1997, les forces armées de la RPC sont capables d’exécuter un large éventail d’actions militaires.

Les responsables taïwanais du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir et du principal parti d’opposition, le Kuomintang (KMT), saluent la visite de la présidente Pelosi et rejettent les menaces de Pékin comme du vent. Mais certains observateurs chinois ici craignent que les politiciens aux États-Unis et à Taïwan ne soient trop dédaigneux des avertissements formulés avec force par la RPC, dont certains sont étrangement spécifiques.

Par exemple, l’ancien rédacteur en chef du journal d’État chinois, le Global Times, a suggéré que l’Armée de l’air de l’Armée populaire de libération de Chine (PLAAF) pourrait faire voler des avions de chasse directement au-dessus de Taïwan, ce qui n’a pas été vu depuis que le KMT a perdu la dernière guerre civile chinoise et s’est retiré sur l’île. en 1949.

Si cela se produisait, Taïwan brouillerait presque certainement ses propres avions de chasse. Si une force aérienne tirait sur une autre, ou si un accident se produisait, cela pourrait déclencher la première guerre de tir entre les deux rives du détroit depuis la fin des années 1950.

Le South China Morning Post de Hong Kong a proposé d’autres scénarios tels que l’APL annonçant des exercices militaires soudains près du détroit de Taiwan. Cela faciliterait l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne, obligeant peut-être même l’avion de Pelosi à faire un détour.

Lorsque Pelosi a initialement annoncé un voyage à Taïwan en avril, qui a été annulé après avoir été testé positif au COVID, la Chine a grommelé mais n’est pas devenue aussi agressive verbalement que cette fois. C’est presque certainement dû au timing.

Les dirigeants du Parti communiste se sont rencontrés dans la célèbre station balnéaire de Beidaihe fin mai pour des discussions sur l’avenir. Mais le règne de Xi Jinping est confronté à une foule de problèmes, de son insistance sur le zéro-COVID au ralentissement de l’économie. Le congrès des anciens du parti qui s’est réuni à Beidaihe n’est peut-être pas entièrement favorable à la politique du dirigeant chinois.

En novembre, le président Xi Jinping devrait être nommé et élu pour un troisième mandat sans précédent après la modification de la constitution chinoise en 2018.

Une apparence de faiblesse face à la demande presque sacrée que le monde accepte la souveraineté de la Chine sur Taiwan à ce stade serait presque certainement exploitée par des éléments du PCC qui pourraient avoir des doutes sur le règne de Xi.

D’un point de vue historique, en 1958, le président du Parti communiste Mao Zedong a décidé de tirer plus de 40 000 coups d’artillerie sur Kinmen, un groupe d’îles à environ 10 kilomètres de la côte chinoise. La deuxième crise du détroit de Taiwan de 1958 s’est terminée dans une impasse et Kinmen reste sous le contrôle de la République de Chine (ROC), le nom officiel de Taiwan.

Les observateurs de Taiwan disent que la plus grande inquiétude est peut-être que personne dans ce jeu ne puisse reculer ou même faire des concessions sans conséquences graves pour sa réputation ou son autorité, ce qui pourrait être une dangereuse combinaison de facteurs.