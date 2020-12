Il y a un an mardi, les symptômes de la nouvelle coronavirus ont été détectés pour la première fois à Wuhan, en Chine, selon une étude publiée.

Dans la ville de 11 millions d’habitants, premier épicentre du coronavirus au monde, des verrouillages sévères ont cédé la place à une vie nocturne hardcore. Au marché central de Wuhan, un vendeur de produits alimentaires a déclaré à CBS News que les affaires étaient de retour et qu’il était fier et heureux.

Ce sentiment d’optimisme est partagé par les écoliers qui arrivent pour voir une nouvelle exposition sanctionnée par le gouvernement intitulée «Les gens d’abord, les vies d’abord», organisée dans ce qui était autrefois le plus grand hôpital de fortune de Wuhan. Il salue le président Xi Jinping comme « héroïque » et le « leadership fort » du Parti communiste chinois.

Il met également en évidence les travailleurs de la santé de première ligne, mais il est difficile de trouver les mentions de ceux qui sont décédés.

Pékin, ayant déclaré la victoire dans sa guerre contre le COVID-19, a maintenant ouvert de nouveaux fronts, en essayant d’épingler son origine sur d’autres pays dont les États-Unis, l’Italie et l’Inde.

« Bien que la Chine ait été la première à signaler des cas », a déclaré la semaine dernière le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian, « cela ne signifie pas nécessairement que le virus est originaire de Chine ».

Certains pensent que l’Institut de virologie de Wuhan est à l’origine du COVID-19. Toutes les demandes d’accès de CBS News au fil des mois ont été rejetées et les médecins chinois ont déclaré qu’ils étaient occupés ou empêchés de parler.

Le Dr Linfa Wang, qui a étudié les origines du virus, a déclaré au correspondant étranger de CBS News Ramy Inocencio, « l’origine est difficile » lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les chances que le coronavirus ne soit pas originaire de Chine.

« Mais soyons réalistes, des épidémies humaines ont commencé à Wuhan », a déclaré Wang.

Tao Yu, originaire de Wuhan, qui travaille dans une entreprise publique, est toujours l’une des innombrables personnes à la recherche de réponses.

À 69 ans, le père de Tao est décédé des suites du COVID-19 en février. Le gouvernement a envoyé ses condoléances et environ 600 $ en compensation.

« Cela semblait creux », a déclaré Tao. « Je ne sais toujours pas d’où vient le virus. Si vous me demandez qui blâmer, je ne sais pas. »

L’histoire continue

Un an plus tard, tant de questions restent sans réponse. Wang a déclaré qu’il y avait trois lacunes majeures dans les connaissances: d’où provient le COVID-19, pourquoi certaines personnes ont des infections très longues et combien de temps les anticorps protègent les gens de la réinfection.

Toutes les personnes à qui CBS News s’est entretenue à Wuhan ont eu une réponse sur ce qui protège le mieux: le port d’un masque.

