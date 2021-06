La Chine est le deuxième pays après les États-Unis à atterrir et à opérer un rover sur Mars.

Le rover devait passer environ 93 jours martiens à étudier la planète.

Le rover chinois a à peu près la taille d’une petite voiture.

La Chine a publié vendredi de nouvelles images de son rover martien Zhurong, alors que les médias d’État ont déclaré qu’il s’agissait d’une preuve du « succès complet » de la mission.

L’atterrisseur transportant le rover s’est posé le 15 mai dans la partie sud d’Utopia Planitia, une vaste plaine de l’hémisphère nord de Mars. Le rover Zhurong porte le nom d’un dieu du feu dans la mythologie chinoise, a déclaré CNN.

Le rover est descendu pour la première fois de sa plate-forme d’atterrissage à la surface martienne le 22 mai, commençant son exploration de la planète rouge et faisant de la Chine le deuxième pays après les États-Unis à atterrir et à exploiter un rover sur Mars, selon un communiqué de la Chine. médias d’État Xinhua.

Les nouvelles images publiées vendredi comprenaient le panorama du site d’atterrissage, une photo du paysage martien et un « selfie » du rover avec la plate-forme d’atterrissage. Les images ont été dévoilées lors d’une cérémonie à Pékin.

Le rover chinois devait passer environ 93 jours sur Mars (environ 90 jours terrestres) à inspecter Utopia Planitia, la même zone que la Persévérance des États-Unis a atterri en février. L’objectif est d’examiner la composition de Mars et les preuves de glace d’eau.

Le rover chinois a à peu près la taille d’une petite voiture et dispose d’un radar à pénétration de sol, d’un laser et de capteurs pour mesurer l’atmosphère et la sphère magnétique.

« La Chine publiera les données scientifiques connexes en temps opportun pour permettre à l’humanité de partager les fruits du développement de l’exploration spatiale du pays », a déclaré Zhang Kejian, chef de l’agence spatiale nationale chinoise, dans le communiqué de Xinhua.

L’atterrissage du rover sur Mars est l’une des nombreuses missions que le pays espère accomplir, notamment la construction d’une nouvelle station spatiale. Une partie de la station a été lancée avec succès en avril, mais la Chine a provoqué une certaine panique en mai lorsque des débris d’une fusée ont volé de manière incontrôlable vers la Terre, s’écrasant dans l’océan Indien.

Contributeur : Jordan Mendoza, USA TODAY ; The Associated Press