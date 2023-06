La Chine maintient son soutien à la Russie après l’échec de la mutinerie de Wagner

La Chine maintient son soutien à la Russie malgré une mutinerie de courte durée du groupe Wagner de mercenaires lourdement armés samedi qui a posé l’un des plus grands défis au président russe Vladimir Poutine après plus de deux décennies au pouvoir.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, s’est entretenu dimanche à Pékin pour discuter des questions « internationales » à la suite de la mutinerie avortée.

Selon le ministère, la Chine a « exprimé son soutien » aux dirigeants russes pour stabiliser le pays après les événements de samedi.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a initialement déclaré que Rudenko avait échangé des vues avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang sur les relations sino-russes ainsi que sur « les questions internationales et régionales d’intérêt commun ».

Il a ensuite déclaré que la Chine soutenait la Russie dans le maintien de sa stabilité nationale et que la récente escalade des tensions en Russie était les « affaires intérieures » de la Russie.

On ne savait pas quand Rudenko est arrivé à Pékin, ni si sa visite en Chine, un allié clé de la Russie, était une réponse à l’apparente rébellion menée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin.

La mutinerie a été avortée samedi dans le cadre d’un accord qui a épargné à Prigozhin et à ses mercenaires de faire face à des accusations criminelles en échange du fait que Prigozhin a ramené ses combattants à la base et s’est déplacé en Biélorussie.

Les dirigeants chinois étaient particulièrement silencieux pendant que la rébellion se déroulait. Mais le Global Times, contrôlé par l’État chinois, a déclaré samedi que l’exagération de la « mutinerie » de Prigozhin et la création d’une « illusion » La Russie a de nombreuses contradictions internes et « le bâtiment s’effondre » équivalait à la dernière attaque des médias occidentaux et à une autre tentative de saper Unité sociale russe.

De nombreux citoyens chinois ont exprimé leur soutien à Poutine sur les réseaux sociaux.

« Tu peux le faire, Russie ! » plusieurs publications sur les réseaux sociaux lues.

L’ambassade de Chine en Russie a déclaré samedi au média chinois Southern Metropolis Daily que la région autour de Moscou était calme.

Pendant ce temps, les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, ont déclaré qu’ils surveillaient de près la situation.

Prigozhin avait déclaré que sa « marche » sur Moscou visait à éliminer les commandants corrompus et incompétents qu’il accuse d’avoir bâclé la guerre en Ukraine.

Samedi, les troupes de Wagner ont envahi Rostov-sur-le-Don, une ville de plus d’un million d’habitants, et y ont saisi le quartier général militaire. Ils ont ensuite continué sur des centaines de kilomètres au nord dans une marche éclair vers la capitale sans rencontrer de résistance sérieuse.

Pendant plusieurs heures tendues, le Kremlin a semblé impuissant alors que les convois de Wagner traversaient la Russie, brisant des barrages routiers occasionnels et abattant des avions envoyés par l’armée dans une tentative désespérée de les arrêter.

Mais quelques heures plus tard, le dirigeant russe a accordé l’amnistie à Prigozhin – à condition qu’il s’exile en Biélorussie.

Alors que le Kremlin a tenté de présenter l’accord comme une sage décision qui a permis d’éviter un bain de sang imminent, il s’agissait d’un compromis remarquable pour un homme qui a sans relâche réprimé tout signe de dissidence et parfois violemment réduit au silence les ennemis osant le critiquer.

