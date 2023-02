La Chine maintient que le ballon espion est civil, affirme que certains aux États-Unis “l’ont exagéré pour attaquer et salir la Chine”

La République populaire de Chine maintient l’affirmation selon laquelle le ballon chinois repéré au-dessus du nord des États-Unis est un appareil météorologique civil.

“Concernant l’entrée involontaire d’un dirigeable chinois sans pilote dans l’espace aérien américain en raison d’un cas de force majeure, la partie chinoise l’a vérifiée et l’a communiquée à la partie américaine. Il s’agit d’un dirigeable civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques”, a déclaré un diplomate étranger. Porte-parole du ministère samedi. “Affecté par les Westerlies et avec une capacité d’auto-direction limitée, le dirigeable a dévié loin de sa trajectoire prévue.”

La Chine a affirmé depuis le début de l’incident international que le ballon n’avait jamais été destiné à pénétrer dans l’espace aérien américain. Ce point de discussion a été réitéré samedi par le ministère des Affaires étrangères.

“Il s’agit d’une situation tout à fait inattendue causée par un cas de force majeure et les faits sont très clairs. La Chine agit toujours en stricte conformité avec le droit international et respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays. Nous n’avons aucune intention de violer et n’avons jamais violé le territoire. ou l’espace aérien d’un pays souverain.”

Maintenant, les responsables chinois accusent les législateurs américains et les médias de « hyp[ing] vers le haut” le ballon de manière inexacte.

“Certains politiciens et médias aux États-Unis l’ont poussé à attaquer et à salir la Chine. La partie chinoise s’y oppose fermement.”

Un haut responsable américain de la Défense a déclaré à Fox News que le ballon avait été lancé depuis la Chine continentale. Le Pentagone ne croit pas qu’il s’agissait d’un ballon météo qui a dévié de sa route. Il n’y a pas eu de “force majeure” qui a poussé le ballon de surveillance chinois à pénétrer dans l’espace aérien américain, comme l’a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

“C’était intentionnel”, a déclaré le haut responsable américain.

