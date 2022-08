La Chine maintient la pression sur Taïwan avec le 4e jour d’exercices

BEIJING (AP) – La Chine a déclaré dimanche qu’elle avait effectué sa quatrième journée consécutive d’exercices militaires dans les airs et en mer autour de Taïwan à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome, malgré les appels internationaux à calmer les tensions.

L’Armée populaire de libération a déclaré que les exercices visaient à tester ses frappes aériennes et terrestres à longue portée. Il n’a pas précisé s’il poursuivrait les exercices après dimanche.

Taïwan a déclaré qu’il continuait de détecter plusieurs lots d’avions, de navires et de drones chinois opérant autour du détroit de Taïwan, qui sépare l’île de la Chine continentale, et “simulant des attaques sur l’île de Taïwan et nos navires en mer”.

L’agence de presse officielle taïwanaise Central News Agency a quant à elle rapporté que l’armée taïwanaise effectuera des exercices d’artillerie à tir réel dans le sud du comté de Pingtung mardi et jeudi, en réponse aux exercices chinois.

Les exercices comprendront des tireurs d’élite, des véhicules de combat, des véhicules blindés ainsi que des hélicoptères d’attaque, a indiqué le rapport, qui cite une source anonyme.

La Chine a mis en place des zones interdites autour de Taïwan pour les exercices de quatre jours qu’elle a annoncés immédiatement après le voyage de Pelosi à Taipei mardi et mercredi, ce qui a exaspéré Pékin, qui y voyait une violation de la politique “une seule Chine”. La Chine revendique Taiwan et a menacé de l’annexer par la force si nécessaire. Les deux parties se sont séparées en 1949 après une guerre civile, mais Pékin considère les visites à Taiwan par des responsables étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a souligné que son armée surveillait la situation et avait envoyé des avions et des navires pour réagir en conséquence.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé la communauté internationale à “soutenir Taïwan démocratique” et à “arrêter toute escalade de la situation sécuritaire régionale”.

Jusqu’à présent, la Chine a mené des frappes de missiles sur des cibles dans les mers autour de Taïwan et envoyé des navires de guerre à travers la ligne médiane du détroit de Taïwan. Il a également interrompu les discussions sur la défense et le climat avec les États-Unis et imposé des sanctions à Pelosi en représailles à sa visite.

L’administration Biden et Pelosi affirment que les États-Unis restent attachés à la politique “d’une seule Chine” qui reconnaît Pékin comme le gouvernement légitime mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

Les États-Unis ont cependant critiqué les actions de Pékin dans le détroit de Taiwan, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, les qualifiant de “fondamentalement irresponsables”.

“Il n’y a pas besoin ni raison pour cette escalade”, a déclaré Jean-Pierre.

Le ministre singapourien chargé de la coordination de la sécurité nationale, Teo Chee Hean, a déclaré samedi dans un message sur Facebook que les tensions américano-chinoises à propos de Taïwan sont “un problème qui peut conduire à des conflits et à la guerre au détriment de toutes les parties impliquées, en particulier les habitants de Taïwan”.

Les tensions ont un impact négatif sur l’Asie du Sud-Est, a déclaré Teo, ajoutant : “Nous espérons que la sagesse prévaudra”.

