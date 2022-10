La Chine, “l’usine du monde”, perd sa domination manufacturière

Le porte-conteneurs Emma Mærsk a accosté au terminal à conteneurs de Dapukou du port de Ningbo-Zhoushan le 21 août 2022 à Zhoushan, dans la province du Zhejiang. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

La Chine perd davantage de parts de marché dans la fabrication et l’exportation dans des secteurs clés au profit de ses voisins asiatiques, les récentes politiques “Zero Covid” étant un facteur important conduisant à une nouvelle érosion de sa domination de longue date sur le commerce mondial. Selon les données partagées avec CNBC par la société d’économie des transports MDS Transmodal, la Chine a perdu du terrain dans des catégories de consommateurs clés, notamment les vêtements et accessoires, les chaussures, les meubles et les articles de voyage, tout en enregistrant une baisse de sa part des exportations de minéraux vers la bureautique. “L’approche Zéro Covid de la Chine a un impact sur la production et les fabricants recherchent des alternatives à l’actuelle” usine du monde “”, a déclaré Antonella Teodoro, consultante senior chez MDS Transmodal. “En explorant les groupes de produits individuels exportés de Chine, nous observons que la Chine continue de perdre des parts de marché, le Vietnam faisant partie des pays qui gagnent en importance sur le paysage international”, a déclaré Teodoro. Ce point de vue correspond à d’autres études de marché récentes sur les gains réalisés par le Vietnam en particulier.

Teodoro a déclaré que la proximité du Vietnam avec la Chine et la main-d’œuvre bon marché sont des raisons pour lesquelles le Vietnam est considéré comme une alternative appropriée. Le transporteur maritime MSC, ainsi que la Vietnam Maritime Corporation, ont annoncé en juillet la création d’un nouveau projet de terminal à conteneurs de transbordement près de Ho Chi Minh-Ville. Une fois terminé, ce terminal deviendrait le plus grand du pays. Tous les deux Maersk et CMA CGM investissent dans l’expansion de leurs propres installations dans cette région. “Les lignes maritimes recherchent de nouveaux marchés et investissent et élargissent de nouveaux marchés”, a déclaré Teodoro. “Ils perçoivent la demande et créent un marché avec ces investissements.”

La concurrence s’était intensifiée dans les années précédant Covid. Le Vietnam s’est taillé la part du lion du commerce manufacturier de la Chine avec une augmentation de près de 360 ​​% du commerce lointain depuis 2014, année où le pays a commencé à investir dans son secteur maritime et manufacturier. Selon MDS Transmodal, la Malaisie et le Bangladesh ont retiré la fabrication de vêtements à la Chine, tandis que Taïwan a connu une légère augmentation de la fabrication de métaux. Depuis les tarifs commerciaux américains en 2018, il y a eu une recherche de lieux d’approvisionnement alternatifs en Chine, initialement limités à la mode et aux chaussures, selon Akhil Nair, vice-président senior des produits, Asie-Pacifique pour SEKO Logistics. L’impact cumulatif des blocages de Covid en Chine (Shenzhen, Ningbo, etc.) et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont conduit à ce que Nair a appelé “une augmentation rapide du nombre de clients couvrant leurs zones d’approvisionnement, en particulier avec des pays comme le Vietnam”.

Nair dit que SEKO a vu une augmentation du commerce intra-asiatique pour les flux de matières premières et les exportations ultérieures de produits finis en provenance du Vietnam et d’autres pays d’Asie du Sud-Est. “Bien que les fermetures récentes en Chine n’aient pas d’impact sur les opérations des navires ou sur le terminal lui-même, il est clair qu’il reste un impact sur d’autres parties hautement dépendantes de la chaîne d’approvisionnement comme le camionnage, l’entreposage CFS et les parcs à conteneurs dans certains cas”, a déclaré Nair.

Les données de la société de suivi du fret Project44 montrent que la capacité totale des navires en EVP (conteneurs) au départ des ports chinois est en baisse depuis le début des fermetures pandémiques au début de 2021. Une capacité mensuelle de navires d’avant 2021 d’environ 11,2 millions d’EVP est tombée à 8,6 millions d’EVP au départ des ports chinois en septembre, ce qui représente une diminution de 23,2 % de la capacité des navires quittant les ports chinois, selon Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement pour Project44. Il y a eu une baisse continue du nombre d’expéditeurs passant des commandes de transport de conteneurs par des transporteurs maritimes, selon les réservations maritimes suivies par FreightWaves SONAR.

Les responsables de la logistique ont déclaré à CNBC que les commandes de fret arrivant de Chine vers les États-Unis en novembre devraient baisser de 40% à 50%. “La combinaison de stocks excédentaires associée à une demande réduite continue de peser sur le volume des importations du Pacifique”, a déclaré Alan Baer, ​​PDG d’OL USA. “Les exploitants de navires ont augmenté le nombre de départs à blanc et mis fin à plusieurs chaînes de navires tirant environ 30 000 EVP par semaine de l’espace USWC.”

Le port de Ningbo touché par les politiques de Covid

Le port de Ningbo, le plus grand port du monde et le troisième plus grand port à conteneurs, est le dernier centre commercial chinois à voir un impact des politiques “Zero Covid” du gouvernement. Une épidémie de Covid a été détectée jeudi de la semaine dernière et s’est propagée à Beilun, qui est la zone qui compte le plus de terminaux pour le port de Ningbo, entraînant une baisse de la productivité, selon le fournisseur mondial d’analyses maritimes MarineTraffic. Lundi, MarineTraffic a suivi ce que le responsable de la visibilité en transit de la chaîne d’approvisionnement, Alex Charvalias, a décrit comme une “baisse importante des arrivées de porte-conteneurs au port de Ningbo”, et qu’il a attribué à la dernière épidémie de Covid dans la région. “Même s’il semble, d’après les données de MarineTraffic, que le nombre de navires arrivés le lendemain était plus élevé que les jours précédents, nous pouvons toujours voir qu’il y a une capacité croissante de TEU en attente hors des limites du port au cours des derniers jours”, a-t-il déclaré. . Ces retards apparaissent également dans la dernière carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC.

