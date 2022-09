La Chine, l’Inde et le Brésil s’abstiennent lors du vote sur la résolution américaine, la Russie met son veto

La Russie a bloqué une résolution parrainée par les États-Unis qui se serait elle-même condamnée

La Russie a accusé les États-Unis de l’avoir incitée à utiliser son droit de veto à l’ONU dans le but de limiter l’influence de Moscou sur le Conseil de sécurité. La Russie a bloqué vendredi une résolution parrainée par les États-Unis qui aurait condamné son acceptation dans la Fédération de Russie de quatre anciens territoires ukrainiens.

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi les traités d’adhésion, entamant le processus d’intégration des deux républiques du Donbass et des régions de Zaporozhye et de Kherson dans la Fédération de Russie à la suite de référendums réussis. Quelques heures après la signature des traités, les États-Unis ont présenté une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant la « soi-disant référendums illégaux en Ukraine » et exigeant que Moscou retire immédiatement ses forces d’Ukraine.

La réunion avait été convoquée à l’origine pour discuter du sabotage des gazoducs Nord Stream, dont l’envoyé russe Vassily Nebenzia a déclaré que le conseil avait profité aux États-Unis. La Russie veut une enquête approfondie sur l’incident, a-t-il ajouté.

La résolution, coparrainée par l’Ukraine, a obtenu le soutien de 10 membres du CSNU, tandis que quatre – la Chine, le Brésil, l’Inde et le Gabon – se sont abstenus. La Russie, qui dispose d’un droit de veto, a bloqué son adoption.

“Vous attendez-vous sérieusement à ce que la Russie envisage et soutienne un tel projet?” Nebenzia a déclaré dans un communiqué adressé aux États-Unis. “Et si ce n’est pas le cas, alors il s’avère que vous nous poussez intentionnellement à utiliser le droit de veto afin de devenir lyrique sur le fait que la Russie abuse de ce droit.”

Les cinq membres permanents du CSNU – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie – ont tous le pouvoir d’opposer unilatéralement leur veto aux résolutions. La Russie a utilisé ce pouvoir pour bloquer la condamnation occidentale de ses actions en Ukraine depuis février, tandis que les États-Unis l’ont utilisé plus de fois que tout autre membre depuis 1970, bloquant le plus souvent les résolutions critiquant Israël.

Dans une allocution devant l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré que le CSNU devrait être élargi avec de nouveaux membres permanents et tournants, issus de “des nations que nous soutenons depuis longtemps.” Biden a également appelé les membres permanents du conseil à “s’abstenir d’utiliser le veto sauf dans des situations rares et extraordinaires.”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé le CSNU à retirer à la Russie son droit de veto, une décision qui, même si elle était soutenue par tous les autres membres permanents, serait impossible en raison du droit de veto de la Russie.

Washington s’attendait à ce que la Russie bloque la résolution, le secrétaire d’État Antony Blinken ayant déclaré aux journalistes plus tôt vendredi que les États-Unis porteraient la mesure devant l’Assemblée générale pour obtenir une condamnation plus large.