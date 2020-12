BEIJING (AP) – La Chine impose des restrictions aux voyages à Hong Kong de certains responsables américains et d’autres en représailles à des mesures similaires imposées aux Chinois par Washington, a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Les détenteurs de passeports diplomatiques américains en visite à Hong Kong et à proximité de Macao ne bénéficieront temporairement plus des privilèges d’entrée sans visa, a déclaré la porte-parole Hua Chunying.

Les responsables de l’administration américaine, les membres du personnel du Congrès, les employés des organisations non gouvernementales et les membres de leur famille immédiate devront faire face à des «sanctions réciproques», a déclaré Hua.

Elle faisait apparemment référence aux sanctions américaines qui interdisent à certains responsables chinois et de Hong Kong de se rendre aux États-Unis ou d’avoir des relations avec le système financier américain au sujet de leur rôle dans l’imposition d’une loi de sécurité nationale radicale adoptée cet été qui a inauguré une répression de la liberté d’expression et activité politique de l’opposition à Hong Kong.

Hua a déclaré que cette décision avait été prise «étant donné que la partie américaine utilise la question de Hong Kong pour s’ingérer sérieusement dans les affaires intérieures de la Chine et saper les intérêts fondamentaux de la Chine».

Ceux qui ont été sanctionnés «ont agi de façon flagrante et sont principalement responsables de la question de Hong Kong», a-t-elle déclaré lors d’un briefing quotidien.

« La Chine exhorte à nouveau la partie américaine à cesser immédiatement de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong, à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et à ne pas aller plus loin sur la mauvaise et dangereuse voie », a déclaré Hua.

La Chine menaçait depuis longtemps de riposter contre les sanctions américaines et d’autres actions considérées comme hostiles.

Auparavant, l’agence de presse officielle chinoise Xinhua avait déclaré que les responsables de l’administration Trump «creusaient un trou» pour les relations de la prochaine administration américaine avec la Chine à travers des actions visant le pays et ses responsables.

Des mesures telles que la restriction des visas pour les 92 millions de membres du Parti communiste au pouvoir et leurs familles ont «de nouveau révélé les intentions sinistres des forces anti-chinoises extrêmes à Washington de détourner les relations sino-américaines pour leur propre gain politique», a déclaré Xinhua dans un communiqué. éditorial.

La semaine dernière, le département d’État américain a réduit la durée de ces visas de 10 ans à un mois, un autre exemple de la position de plus en plus dure adoptée par l’administration dans ses derniers jours. Cela s’ajoutait aux sanctions visant des responsables chinois et de Hong Kong spécifiques pour leurs actions à Hong Kong, dans la région nord-ouest du Xinjiang et ailleurs.

Alors que le président élu Joe Biden a signalé son intention de maintenir la pression sur la Chine, il devrait également chercher à revenir à un style de diplomatie plus conventionnel et moins conflictuel. Faire reculer les mesures de l’ère Trump pourrait cependant être difficile, tout en donnant aux républicains la possibilité de renouveler les accusations selon lesquelles Biden adoucit la position de Washington envers Pékin.

« En remettant en question sans relâche les résultats des relations sino-américaines sur des questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine, les politiciens anti-chinois creusent non seulement un trou pour les relations de la prochaine administration avec la Chine, mais cherchent également leurs propres gains politiques personnels », a déclaré Xinhua.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a fustigé la Chine presque quotidiennement pour ses politiques à l’égard de Taiwan, du Tibet, de Hong Kong, du Xinjiang et de la mer de Chine méridionale.

Des dizaines de fonctionnaires de Chine continentale et de Hong Kong ont été frappés d’interdictions de visa et d’autres sanctions et de nouvelles restrictions ont été imposées aux diplomates, journalistes et universitaires chinois. Le géant chinois de la technologie Huawei a été exclu du marché américain et les États-Unis ont fait pression sur d’autres pays pour qu’ils emboîtent le pas, souvent avec succès.

Mercredi, Pompeo a accusé les universités américaines de céder à la pression chinoise pour émousser ou interdire les critiques du parti communiste chinois, qui, selon lui, «empoisonnait le puits de notre enseignement supérieur à ses propres fins».

Les Chinois ont répondu en promettant d’imposer des mesures compensatoires contre les responsables américains, affirmant que les accusations américaines et les mesures punitives ne faisaient que solidifier le peuple chinois derrière ses dirigeants.

Peut-être avec un œil sur Biden, qui prend ses fonctions le 20 janvier, Xinhua a ouvert la possibilité de meilleures relations si Washington changeait d’approche.

« Aujourd’hui, la Chine et les États-Unis devraient également défendre l’esprit de non-conflit, de non-confrontation, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant », a déclaré Xinhua. « Les deux doivent se concentrer sur la gestion de leurs différences, la priorité absolue étant un transition en douceur vers des relations sino-américaines plus solides. «