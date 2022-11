La Chine limite les prises de vue de la foule de la Coupe du monde pour éviter les comparaisons “zéro-Covid”

CCTV a longtemps été prudente vis-à-vis des émissions sportives en direct sur lesquelles elle n’a aucun contrôle, a déclaré Dreyer, l’auteur de “Sporting Superpower : An Insider’s View on China’s Quest to Be the Best”. En 2004, une brève image de la place Tiananmen de 1989 a été montrée pendant le Super Bowl, faisant sombrer la croissance de la NFL en Chine et assurant une plus grande attention de la part des responsables de la télévision à l’avenir, a-t-il déclaré.

Les matchs sont diffusés avec un délai d’environ 30 secondes en Chine, ce qui donne aux responsables de CCTV le temps de remplacer les plans rapprochés des fans hurlants par d’autres plans de caméra disponibles, souvent des entraîneurs ou du banc, a déclaré Dreyer.

Les changements ne sont pas majeurs. Certains clichés de foule sont toujours montrés, mais la plupart sont remplacés, a-t-il déclaré.

La prise de conscience croissante des différences à travers les publications virales sur les réseaux sociaux a contribué à la frustration croissante en Chine, a déclaré Dreyer.

“C’est en quelque sorte l’un de ces moments où vous jetez un coup d’œil autour du rideau et vous réalisez que vous êtes nourri d’une sorte de récit manipulé”, a-t-il déclaré.