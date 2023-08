La Chine limite les exportations de drones par crainte qu’ils ne soient utilisés dans le conflit ukrainien | Nouvelles du monde

La Chine doit limiter l’exportation de drones à longue portée par crainte qu’ils ne soient convertis à des fins militaires en Ukraine.

Pékin dit qu’il limitera l’exportation de certains appareils civils de haute performance en raison du « risque croissant » qu’ils soient utilisés à des « fins non pacifiques ».

Les deux Russie et Ukraine se sont mutuellement accusés d’avoir ciblé des bâtiments civils avec des frappes de drones ces derniers jours, dont un sur le quartier financier de Moscou, qu’un porte-parole du Kremlin a comparé au 11 septembre.

de Xi Jinping Le gouvernement a officiellement adopté une position de neutralité face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie – malgré ses liens amicaux avec Moscou.

La société chinoise DJI Technology Co – l’un des principaux concurrents de l’industrie mondiale – s’est également retirée de l’Ukraine et de la Russie pour empêcher l’utilisation de ses drones au combat.

Mais Pékin a été piqué ces derniers mois par des informations selon lesquelles les deux parties pourraient utiliser des drones de fabrication chinoise pour la reconnaissance et éventuellement des attaques en Ukraine.

Un rapport du New York Times de mars, citant des données officielles des douanes russes, affirmait que la Chine avait vendu pour plus de 12 millions de dollars (9,3 millions de livres sterling) de drones et de pièces de drones à la Russie depuis le début de la guerre.

Des responsables à Washington ont également déjà fait part de leurs craintes quant à l’utilisation de composants américains dans des drones fabriqués en Chine vendus à la Russie – ce qui, s’il était prouvé, constituerait une violation des lois américaines sur l’exportation.

« Le risque d’utilisation militaire augmente constamment »

La Chine a annoncé mardi ses nouvelles limites d’exportation de drones dans un communiqué du ministère du Commerce du pays, qui a également annoncé son intention de restreindre les exportations de certains lasers, équipements de communication et systèmes anti-drones.

« Le risque que certains véhicules aériens sans pilote civils de haute spécification et de haute performance soient convertis à un usage militaire augmente constamment », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministère a déclaré que les restrictions s’appliqueraient aux drones qui peuvent voler au-delà de la distance de vue naturelle des opérateurs ou rester en l’air pendant plus de 30 minutes, ainsi qu’aux drones qui peuvent avoir des accessoires qui peuvent lancer des objets.

L’attaque d’un drone à Moscou est une tentative claire de l’Ukraine de semer la peur et la colère en Russie Ce qui est fascinant à ce sujet [the drone attacks] est Zelenskyy veut clairement mener le combat à Moscou. L’une des façons de gagner la guerre est sur le champ de bataille, mais l’autre façon de le faire est d’enlever la volonté de Poutine de continuer à se battre comme ça. L’Occident ne fournira pas les armes pour amener cette guerre en Russie par crainte évidente d’escalade, mais le président Zelenskyy fait clairement tout ce qu’il peut pour faire connaître le fait que les riches Moscovites sont dans une bataille. Vous imaginez que c’était dans le centre de Londres – cela ne causerait peut-être pas de dégâts importants, mais cela provoquerait un peu de panique.

Pékin a précédemment accusé les médias américains et occidentaux de diffuser de « fausses informations » sur les exportations de drones chinois, tandis que DJI affirme n’avoir « jamais conçu et fabriqué de produits et d’équipements à usage militaire ».

Cela vient après qu’un rapport du renseignement américain a affirmé que Pékin avait peut-être fourni des équipements utilisés en Ukraine qui pourraient avoir des applications militaires.

Le rapport cite des données douanières russes qui montrent que des sous-traitants militaires appartenant à l’État chinois ont fourni des drones, des équipements de navigation, des pièces d’avions de chasse et d’autres biens.

L’administration du président Joe Biden a précédemment averti Pékin des conséquences non précisées si elle soutenait l’effort de guerre du Kremlin.

La Russie compare l’attaque de drone au 11 septembre

L’annonce de la Chine est intervenue alors que Moscou et Kiev s’accusaient mutuellement d’utiliser des drones pour frapper des bâtiments civils.

Une frappe, dans le quartier financier de Moscou, a été comparée aux attentats du 11 septembre contre le World Trade Center à New York par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Un agent de sécurité monte la garde près d'un immeuble de bureaux endommagé dans la ville de Moscou à la suite d'une attaque de drone ukrainien signalée à Moscou





« Regardons un autre exemple : l’attaque du 11 septembre contre les tours jumelles. Elle a fait un nombre énorme de victimes mais les méthodes étaient les mêmes », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision Soloviev Live.

« Le quartier de la ville de Moscou est un site civil, qui n’abrite que des bureaux et un centre d’affaires, ainsi que des logements – un grand nombre d’appartements résidentiels – ainsi que des bâtiments administratifs civils qui n’ont rien à voir avec l’armée. »

Elle a ajouté: « Nous voyons la même image maintenant, comme si elle se répétait. »

Plus tôt, les autorités russes ont déclaré que deux des trois drones avaient été abattus au-dessus de la capitale, dont un échappant aux défenses aériennes et endommageant un immeuble de grande hauteur – qui a également été touché lors d’une attaque similaire dimanche.

Aucune victime n’a été signalée.

Les attentats du 11 septembre, qui ont vu le groupe terroriste islamiste al-Qaïda détourner des compagnies aériennes commerciales qu’ils ont écrasées dans le World Trade Center et tenté de s’écraser sur Washington DC, ont coûté la vie à 2 996 personnes.

L’Ukraine a également accusé la Russie d’utiliser des frappes de drones contre ses civils, les drones kamikaze Shahed-136 de fabrication iranienne étant parmi les plus redoutés.

Lundi soir, deux attaques de drones russes ont détruit les sols d’un dortoir universitaire et frappé le centre de Kharkiv, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Une personne a été blessée dans les grèves et les services d’urgence ont fait face aux dégâts causés.