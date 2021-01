L’homme d’affaires, Tashi Wangchuk, est retourné à Yushu, sa ville natale dans la province nord-ouest du Qinghai, et séjournait chez une sœur, l’avocat Liang Xiaojun, dit sur Twitter et lors d’un entretien téléphonique. Mais M. Liang a dit qu’il ne pouvait pas être sûr que M. Tashi était «entièrement libre».

Un homme d’affaires tibétain a été libéré de prison en Chine après avoir purgé une peine de cinq ans pour «incitation au séparatisme» en faisant campagne pour l’enseignement de la langue tibétaine, notamment lors d’entretiens avec le New York Times, a déclaré vendredi son avocat.

Deux responsables des affaires juridiques du Qinghai ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été appelés, affirmant qu’ils n’étaient pas au courant de l’affaire.

Malgré les circonstances incertaines, la sortie de prison de M. Tashi a été accueillie avec un certain soulagement par des groupes à l’étranger qui font pression pour les droits des Tibétains et l’autodétermination. Une porte-parole du Times, qui l’a présenté dans une vidéo et un article en 2015, a également salué la nouvelle.

«Son emprisonnement était une action qui semblait avoir pour but de faire taire les critiques, d’entraver la libre circulation de l’information et, en fin de compte, de priver les citoyens chinois d’informations», Danielle Rhoades Ha, porte-parole de le journal, a déclaré par e-mail.

M. Tashi, 35 ans, un berger devenu propriétaire d’une boutique, a pris sa cause après que le gouvernement chinois a intensifié les restrictions sur l’enseignement du tibétain dans les écoles.

Ces dernières années, le gouvernement a cherché à assimiler les minorités ethniques en réduisant l’enseignement de leurs langues. Cette campagne a inclus des Tibétains vivant au Tibet lui-même – une partie de la Chine connue sous le nom de région autonome tibétaine – ainsi que ceux, comme M. Tashi, qui vivent dans les régions montagneuses voisines.