La Chine lève les droits antidumping sur l’orge australienne après trois ans

La Chine a levé vendredi les droits de douane sur les importations d’orge australienne à partir du 5 août, une mesure qui indique une amélioration des relations bilatérales et atténuerait les problèmes d’approvisionnement après que la Russie a suspendu un couloir humanitaire pour livrer les principales céréales ukrainiennes aux marchés mondiaux.

Ces tarifs antidumping et droits compensateurs ont été imposés mi-2020 au plus fort des tensions diplomatiques entre la Chine et l’Australie. Pékin a imposé des tarifs d’importation sur plusieurs exportations australiennes allant du vin et de la viande rouge aux homards et au bois. Outre cette annonce concernant l’orge, la Chine a également repris les importations de charbon australien en janvier.

actualités liées à l’investissement

Le ministère chinois du Commerce « a décidé qu’il n’était plus nécessaire de continuer à imposer des droits antidumping et des droits compensateurs sur les importations d’orge originaire d’Australie compte tenu de l’évolution du marché chinois de l’orge », a-t-il ajouté. dit dans un communiqué Vendredi. Aucun autre détail sur ces changements n’a été fourni.

En avril, l’Australie a accepté de « suspendre temporairement » sa plainte à l’Organisation mondiale du commerce contre la Chine pour sa décision de 2020 d’imposer des droits de douane de 80,5% sur l’orge australienne, ouvrant la voie à Pékin pour accélérer son examen de la décision tarifaire. Ces tarifs devaient expirer la semaine prochaine.