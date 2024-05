La Chine, le Japon et la Corée du Sud tiennent des négociations éclipsées par les États-Unis

Mais quelques heures avant la réunion, la Corée du Nord a contribué à mettre en évidence les différences majeures entre les trois voisins. Pyongyang a annoncé qu’il lancerait une fusée à longue portée d’ici neuf jours pour envoyer un satellite espion militaire dans l’espace. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent au pays de lancer de telles fusées car elles utilisent la même technologie que celle nécessaire à la construction de missiles balistiques intercontinentaux.

La posture militaire de plus en plus agressive de la Corée du Nord a aggravé les inquiétudes de la Corée du Sud et du Japon. Le Nord a également étendu son commerce d’armes avec la Russie, au mépris des sanctions de l’ONU, en expédiant des obus d’artillerie et des missiles pour l’effort de guerre de Moscou en Ukraine, selon des responsables américains et sud-coréens. En échange, Moscou est accusé de fournir une assistance énergétique et technologique qui pourrait aider le programme de missiles de la Corée du Nord.

La Corée du Sud et le Japon ont appelé la Chine, le plus grand bienfaiteur de la Corée du Nord, à utiliser son influence économique pour aider à freiner les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang. Jusqu’à présent, Pékin s’est montré réticent à utiliser ce levier, considérant la Corée du Nord comme un tampon contre l’armée américaine dans la péninsule coréenne.