La Chine, le Japon et la Corée du Sud se réunissent pour la première réunion trilatérale depuis 2019

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Les dirigeants japonais et sud-coréens ont abordé des sujets sensibles tels que Taiwan, la Corée du Nord et la mer de Chine méridionale, ainsi que les moyens de renforcer la coopération, lorsqu’ils ont rencontré individuellement le Premier ministre chinois dimanche, à la veille d’une réunion trilatérale plus approfondie.

Il n’est pas clair dans quelle mesure les trois dirigeants ont discuté sérieusement de ces questions épineuses, qui ne figurent pas à l’ordre du jour officiel de la réunion tripartite de lundi à Séoul, la première du genre depuis plus de quatre ans.

Aucune annonce majeure n’est attendue de la réunion, mais les observateurs estiment que la simple reprise des négociations au plus haut niveau entre les trois voisins d’Asie du Nord-Est est un bon signe et suggère qu’ils ont l’intention de améliorer les relations. Leur réunion trilatérale était censée avoir lieu chaque année, mais elle était au point mort depuis la dernière en décembre 2019 en raison de la pandémie de COVID-19 et des liens complexes entre les trois pays.

Après avoir rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré aux journalistes qu’il avait exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la situation en mer de Chine méridionale, à Hong Kong et dans la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Il a déclaré que le Japon surveillait de près l’évolution de la situation dans la région autonome de Taiwan.

Il a évoqué l’affirmation militaire de la Chine en mer de Chine méridionale, la répression des mouvements pro-démocratie à Hong Kong et les violations des droits de l’homme contre les minorités du Xinjiang. La semaine dernière, la Chine a également lancé un vaste exercice militaire autour de Taiwan pour montrer sa colère face à l’investiture du nouveau président de l’île, qui refuse d’accepter son insistance que Taiwan fait partie de la Chine.

Lors d’une autre réunion avec Li, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a, pour sa part, demandé à la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, de contribuer à promouvoir la paix dans la péninsule coréenne, tout en évoquant le programme nucléaire de la Corée du Nord et ses l’approfondissement des liens militaires avec la Russie, selon le bureau de Yoon.

Le bureau de Yoon a déclaré que Yoon et Kishida, lors de leur réunion séparée, avaient exprimé leurs inquiétudes concernant le programme nucléaire nord-coréen et étaient convenus de renforcer leur coopération avec les Etats-Unis.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis exhortent depuis longtemps la Chine – le principal allié et pipeline économique de la Corée du Nord – à utiliser son influence pour persuader le Nord d’abandonner ses ambitions nucléaires. Mais la Chine est soupçonnée d’éviter d’appliquer pleinement les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord et d’envoyer clandestinement des cargaisons d’aide pour aider son voisin pauvre à rester à flot.

Les trois dirigeants ont également discuté de la manière de renforcer la coopération économique et autre.

Yoon et Li ont convenu de lancer à la mi-juin un nouveau canal de dialogue sud-coréen-chinois impliquant de hauts diplomates et des responsables de la défense. Ils ont également convenu de relancer les négociations pour élargir l’accord de libre-échange et réactiver les discussions en suspens sur les échanges de personnel, les investissements et d’autres questions, selon le bureau de Yoon.

Les médias d’État chinois ont rapporté que Li avait déclaré à Yoon que les deux pays devraient sauvegarder la stabilité de leurs chaînes industrielles et d’approvisionnement profondément liées et éviter de transformer les questions économiques et commerciales en questions politiques et liées à la sécurité.

Kishida a déclaré que lui et Li ont réaffirmé que le Japon et la Chine chercheraient à progresser dans divers domaines afin de promouvoir des relations mutuellement bénéfiques. Kishida et Yoon ont également déclaré qu’ils étaient convenus de renforcer davantage leurs liens, qui se sont considérablement réchauffés depuis l’année dernière à la suite d’un précédent revers sur les questions liées à la domination coloniale japonaise sur la péninsule coréenne de 1910 à 1945.

Les responsables sud-coréens ont déclaré qu’une déclaration commune après la réunion trilatérale de lundi couvrirait la discussion des dirigeants sur la coopération dans des domaines tels que les échanges entre les peuples, le changement climatique, le commerce, les questions de santé, la technologie et les réponses aux catastrophes.

Les trois pays asiatiques sont d’importants partenaires commerciaux et leur coopération est essentielle à la promotion de la paix et de la prospérité régionales. Ensemble, ils représentent environ 25 % du produit intérieur brut mondial. Mais les trois pays ont été à plusieurs reprises mêlés à d’âpres différends sur une série de questions historiques et diplomatiques découlant des atrocités de guerre commises par le Japon. La montée en puissance de la Chine et la volonté américaine de renforcer ses alliances asiatiques ont également eu un impact significatif sur leurs relations tripartites ces dernières années.

Les experts affirment que la Corée du Sud, la Chine et le Japon partagent désormais le besoin d’améliorer leurs relations. La Corée du Sud et le Japon souhaitent de meilleures relations avec la Chine, car celle-ci est leur principal partenaire commercial. La Chine, pour sa part, estime probablement qu’un renforcement supplémentaire de la coopération entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis nuirait à ses intérêts nationaux.

La Chine, quant à elle, a toujours envoyé son Premier ministre, le deuxième responsable du pays, à la réunion des dirigeants trilatéraux depuis sa première session en 2008. Les observateurs affirment que la Chine a soutenu plus tôt que, sous la direction collective de l’époque, son Premier ministre était principalement en charge des questions économiques. affaires et le mieux placé pour assister à la réunion, qui se concentre largement sur les questions économiques.

Mais ils affirment que la Chine pourrait être confrontée à davantage de demandes de participation du président Xi Jinping, car il a concentré le pouvoir entre ses mains et a défié les normes du leadership collectif.

Les rédacteurs d’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo et Simina Mistreanu à Taipei, Taiwan ont contribué à ce rapport.