La Chine lancera des astronautes vers la station spatiale de Tiangong : comment regarder

Qui va se lancer dans l’espace et pourquoi y vont-ils ?

Trois hommes seront à bord de Shenzhou 15 : Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu. La Chine a choisi son équipe d’astronautes la plus ancienne et la plus expérimentée pour diriger la station spatiale qui vient d’être achevée pendant les six prochains mois. M. Fei, le commandant des vols spatiaux, est allé pour la première fois dans l’espace en 2005 et a 57 ans.

“Je suis très fier et excité de pouvoir retourner dans l’espace pour mon pays”, a-t-il déclaré.

Le premier élément de la station spatiale Tiangong, le module central Tianhe, a été lancé l’année dernière. Deux pièces non équipées de la base orbitale, Wentian et Mengtian, ont été lancées lors de vols séparés en juillet et octobre, chacune s’amarrant à Tianhe et achevant la construction de la station spatiale.

Le module principal de Tianhe a eu des trios d’astronautes à bord pour de courts séjours depuis l’année dernière. Mais le lancement de mardi représente le début d’une occupation continue de la station spatiale, avec des séjours qui se chevauchent par deux équipages d’astronautes. Les trois astronautes de Shenzhou 15 s’envoleront vers la station spatiale et passeront une semaine avec les astronautes déjà présents de Shenzhou 14 dans un échange coordonné de rôles similaire à ce qui se passe sur la Station spatiale internationale. Les astronautes de Shenzhou 14 retourneront ensuite en Chine tandis que les astronautes de Shenzhou 15 resteront à bord de Tiangong jusqu’en mai prochain, date à laquelle ils seront remplacés par une autre équipe.

Bien que les premiers astronautes viennent tous de Chine, des responsables ont déclaré lundi qu’ils accueilleraient des astronautes d’autres pays.