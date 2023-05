La Chine lance une mission avec le premier civil vers la station spatiale

La Chine a envoyé mardi trois astronautes à sa station spatiale Tiangong, mettant un civil en orbite pour la première fois alors qu’elle poursuit son projet d’envoyer une mission avec équipage sur la Lune d’ici la fin de la décennie.

La deuxième économie mondiale a investi des milliards de dollars dans son programme spatial militaire dans le but de rattraper les États-Unis et la Russie.

L’équipage du Shenzhou-16 a décollé au sommet d’une fusée Longue Marche 2F depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, à 9h31 (01h31 GMT), ont constaté des journalistes de l’AFP.

Le lancement a été un « succès complet » et « les astronautes sont en bon état », a déclaré Zou Lipeng, directeur du Jiuquan Satellite Launch Center.

Des dizaines d’employés du programme spatial, dont beaucoup vivent toute l’année sur l’immense site, ont assisté au lancement, prenant des selfies avec la fusée en arrière-plan.

Les enfants ont joué en attendant le lancement, certains agitant des drapeaux chinois alors qu’ils étaient assis sur les épaules de leurs parents.

Les spectateurs ont poussé un « wow » fort, criant « bonne chance » et agitant la main alors que la fusée décollait dans un nuage de fumée ocre.

À la tête de son équipage se trouve le commandant Jing Haipeng pour sa quatrième mission, ainsi que l’ingénieur Zhu Yangzhu et le professeur de l’Université Beihang Gui Haichao, le premier civil chinois dans l’espace.

La Chine a été le troisième pays à mettre des humains en orbite, et Tiangong est le joyau de la couronne de son programme spatial, qui a également fait atterrir des rovers robotiques sur Mars et la Lune.

Shenzhou-16 est la première mission à Tiangong depuis qu’elle est entrée dans sa phase « d’application et de développement », ont indiqué les autorités.

L’engin de Shenzhou accostera au module central Tianhe de la station spatiale.

L’équipage rencontrera ensuite ses trois collègues du vol Shenzhou-15, qui sont à la station depuis six mois et qui reviendront sur Terre dans les prochains jours.

Shenzhou-16 effectuera un certain nombre d’expériences au cours de la mission, notamment dans les « systèmes espace-temps-fréquence de haute précision », la relativité générale et l’origine de la vie, a déclaré lundi à la presse le porte-parole de la CMSA, Lin Xiqiang.

La station spatiale a été réapprovisionnée en eau potable, en vêtements, en nourriture et en propulseur ce mois-ci en vue de l’arrivée de Shenzhou-16.

Un expert a déclaré à l’AFP que la mission de mardi représentait « un vol régulier de rotation d’équipage », mais même cela était significatif.

« L’accumulation d’une expérience approfondie dans les opérations de vols spatiaux habités est importante et n’implique pas tout le temps de nouveaux jalons spectaculaires », a déclaré Jonathan McDowell, astronome et astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

« Palais céleste »

Les plans du « rêve spatial » de la Chine ont été mis à rude épreuve sous le président Xi Jinping, et il envisage de construire une base lunaire.

« L’objectif global est de réaliser le premier atterrissage en équipage de la Chine sur la Lune d’ici 2030 et de mener une exploration scientifique lunaire et des expériences technologiques connexes », a déclaré le porte-parole de la CMSA, Lin.

Le dernier module de Tiangong – qui signifie « palais céleste » – s’est amarré avec succès à la structure centrale l’année dernière.

La station transporte plusieurs équipements scientifiques de pointe, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua, dont « le premier système d’horloge à atomes froids basé dans l’espace ».

Tiangong devrait rester en orbite terrestre basse à une altitude comprise entre 400 et 450 kilomètres (250 et 280 miles) pendant au moins 10 ans.

Son équipage est constamment composé d’équipes tournantes de trois astronautes.

La Chine est effectivement exclue de la Station spatiale internationale depuis 2011, lorsque les États-Unis ont interdit à la NASA de s’engager avec le pays, poussant Pékin à développer son propre avant-poste orbital.

L’agence spatiale chinoise a réaffirmé lundi qu’elle recherchait activement une coopération internationale dans le cadre de ce projet.

La Chine prévoit d’envoyer chaque année deux missions spatiales avec équipage à Tiangong, selon la CMSA.

Le prochain sera Shenzhou-17, avec un lancement prévu en octobre.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)