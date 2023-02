La Chine lance une enquête sur le vol présumé d’un ballon espion au-dessus des États-Unis, selon le ministère

La Chine a annoncé que son gouvernement examinait les informations selon lesquelles un ballon espion chinois présumé aurait été découvert volant dans l’espace aérien américain au-dessus du Montana.

“La Chine est un pays responsable et a toujours strictement respecté les lois internationales, et la Chine n’a pas l’intention de violer le territoire et l’espace aérien d’un pays souverain”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning lors d’un briefing quotidien vendredi.

Elle a également exhorté les responsables américains et les autorités chinoises à procéder « calmement et prudemment » au cours de l’enquête.

“En ce qui concerne le ballon, comme je l’ai mentionné tout à l’heure, nous examinons et vérifions la situation et espérons que les deux parties pourront gérer cela ensemble calmement et prudemment”, a ajouté Mao.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le jugement devrait être suspendu “avant que nous ayons une compréhension claire des faits”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devait se rendre en Chine vendredi, devenant ainsi le plus haut responsable américain à se rendre dans le pays depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Sa visite intervient au milieu de mois de relations tendues entre Pékin et Washington sur le commerce, Taïwan, les questions de droits de l’homme et les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale.

“Ce que je veux souligner, c’est qu’avant que nous ayons une compréhension claire des faits, la spéculation et le sensationnalisme ne seront d’aucune utilité pour traiter correctement le problème. Quant à la visite de Blinken en Chine, je n’ai aucune information”, a déclaré Mao.

De hauts responsables américains de la défense ont déclaré que le gouvernement surveillait de près le ballon de surveillance à haute altitude.

“Le gouvernement des États-Unis a détecté et suit un ballon de surveillance à haute altitude qui se trouve actuellement au-dessus de la zone continentale des États-Unis”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Brig. a déclaré le général Pat Ryder lors d’un briefing jeudi après-midi.

Il a ajouté : « Le gouvernement américain, y compris le NORAD, continue de le suivre et de le surveiller de près. Le ballon se déplace actuellement à une altitude bien supérieure au trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol. type d’activité de ballon ont été observés auparavant au cours des dernières années. Une fois que le ballon a été détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles.

Le gouvernement américain est “confiant” que le ballon de surveillance appartient à la République populaire de Chine, a déclaré un responsable de la défense à Fox News. Il envisage également de le faire tomber en utilisant des moyens militaires.

On ne sait pas immédiatement depuis combien de temps le ballon se trouve dans l’espace aérien américain. Le haut responsable de la défense a déclaré que le gouvernement le suivait depuis “un certain temps” et qu’il était entré dans l’espace aérien américain il y a “quelques jours”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.