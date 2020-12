Bien qu’il soit devenu l’acteur dominant des achats en ligne chinois – générant désormais 50 milliards de dollars de revenus par an – Alibaba a régulièrement empiété sur le secteur financier chinois étroitement contrôlé par le biais de son spin-off Ant Group au cours de la dernière décennie. Entreprise de 16 milliards de dollars par an, Ant Group a anéanti la part de marché des banques d’État puissantes et des régulateurs énervants avec des produits d’investissement et de crédit qui sont devenus si populaires que Ant agit parfois en tant que prêteur auprès de banques gouvernementales en difficulté – et non l’inverse.

Ensemble, les entreprises forment un énorme conglomérat faiblement connecté sous le contrôle du milliardaire Jack Ma, l’homme le plus riche de Chine, qui pourrait défier l’État lui-même. En octobre, Ma a fait de son mieux en déclarant lors d’une conférence technologique que les régulateurs financiers chinois font obstacle à l’innovation et que les grandes banques publiques fonctionnent comme des «prêteurs sur gages».

Jeudi, l’État a riposté. L’administration de la réglementation du marché de l’État chinois a déclaré qu’elle enquêterait sur les plaintes des marchands en ligne concernant les demandes d’Alibaba en matière d’exclusivité. Dans une annonce simultanée, les régulateurs bancaires ont déclaré qu’ils appelaient les dirigeants de Ant Group à discuter des pratiques concurrentielles et de la protection des consommateurs.

Alibaba et Ant ont rapidement annoncé qu’ils coopéreraient pleinement avec le gouvernement. «Nous étudierons sérieusement et respecterons strictement toutes les exigences légales, et nous ferons tout notre possible pour effectuer tous les travaux connexes», a déclaré Ant Group dans un communiqué.

Les mesures de Pékin reflètent une réelle préoccupation concernant la concentration du pouvoir des entreprises. Ce mois-ci, Guo Shuqing, président de la Commission chinoise de réglementation bancaire, n’a pas nommé Ant, mais a explicitement averti que quelques services de technologie financière basés sur Internet ont adopté une approche de marché « gagnant-tout » et sont devenus « trop gros pour échouer ». Des risques représentent l’ensemble de l’économie chinoise. Les consommateurs, incités par les programmes de prêts basés sur les smartphones, ont également emprunté trop facilement et dépensé trop, a déclaré Guo.

En novembre, les régulateurs ont annoncé un projet de loi anti-monopole plus sévère ciblant les entreprises Internet, tandis que le Politburo du Parti communiste a déclaré ce mois-ci que le pays devrait éviter une « expansion désordonnée du capital ».

Mais la répression est également conforme à la vision idéologique du dirigeant chinois Xi Jinping, un marxiste-léniniste engagé qui prônait un contrôle plus fort du Parti communiste sur tous les aspects de la société chinoise et qui a parfois doublé son soutien aux entreprises d’État. aux dépens du secteur privé. .

Des conglomérats privés tels que Anbang Insurance et le groupe HNA ont été contraints de vendre des actifs à l’étranger, tandis que des sociétés Internet de haut vol telles que Tencent, le concurrent et développeur d’Alibaba de WeChat, ont été confrontées à des défis réglementaires alors qu’elles se développent dans de nouveaux domaines tels que la diffusion de musique en continu et les rapports de crédit.

Xi a personnellement ordonné aux régulateurs d’enquêter sur Ant, a rapporté ce mois-ci le Wall Street Journal.