La Chine lance une accusation atomique contre les États-Unis

La politique de Washington augmente le risque de guerre nucléaire, alors même qu’elle accuse Pékin de saper la stabilité, selon l’armée

Une nouvelle évaluation du Pentagone sur les capacités et la stratégie militaires de la Chine contient “spéculations sans fondement” y compris sur les plans de développement nucléaire de Pékin, a déclaré un porte-parole militaire chinois. Les États-Unis augmentent le risque de conflit en partageant la technologie nucléaire avec l’Australie, a-t-il ajouté.

L’armée américaine “développe vigoureusement et cherche à déployer des armes nucléaires tactiques à l’avant-garde, abaisse le seuil d’utilisation des armes nucléaires et promeut la prolifération nucléaire par le biais du partenariat de sécurité trilatéral américano-britannique-australien”, a déclaré mardi le colonel Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense. “Il est devenu de plus en plus la source de tensions nucléaires.”

Le responsable faisait référence à l’alliance AUKUS, qui a été lancée l’année dernière. L’accord implique le partage de la technologie de propulsion nucléaire par les États-Unis avec l’Australie afin qu’elle puisse disposer d’une flotte de sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire. Les réacteurs des bateaux devront être chargés d’uranium hautement enrichi, ce qui pose des problèmes de prolifération, selon les critiques.

Tan Kefei a déclaré que la Chine maintient une position nucléaire purement défensive et dispose d’un arsenal nécessaire à la dissuasion. Contrairement aux États-Unis, il a une politique stricte de non-utilisation en premier, a-t-il noté, ce qui signifie que Pékin s’engage à ne pas utiliser ses armes atomiques, sauf en réponse à une attaque nucléaire.

La posture nucléaire des États américains selon laquelle limiter le rôle des armes atomiques américaines à la dissuasion et aux représailles à une frappe nucléaire poserait “un niveau de risque inacceptable” en raison de “capacités non nucléaires” que possèdent les adversaires du pays.

Le responsable chinois a fait ces remarques en réponse à la mise à jour du Pentagone de son évaluation des capacités militaires chinoises, qui a été publiée la semaine dernière. Le document prédit que d’ici 2035, Pékin pourrait étendre son arsenal nucléaire à 1 500 ogives par rapport au niveau actuel estimé à 400.

La Chine est “hésite à discuter” son “développer des capacités nucléaires, spatiales et cyberspatiales, ayant un impact négatif sur la stabilité stratégique mondiale” affirme le rapport.

Tan a déclaré que la Chine “ne cherchera jamais l’hégémonie ni ne s’engagera dans l’expansion”, contrairement aux États-Unis, qui ont “a attisé les flammes partout pour son propre intérêt, créant des divisions et des confrontations dans le monde, et apportant des troubles et des catastrophes partout où il allait.” Pékin exhorte Washington à abandonner sa mentalité de guerre froide et à corriger ses idées fausses sur la Chine, a ajouté le porte-parole militaire.