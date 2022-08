La Chine lance un vaisseau spatial secret – médias

Le navire expérimental testerait des technologies réutilisables et en orbite pour favoriser l’utilisation pacifique de l’espace

La Chine a lancé vendredi avec succès un nouveau vaisseau spatial réutilisable propulsé par la fusée porteuse Longue Marche-2F, selon les médias locaux.

Le navire va “fonctionner en orbite pendant un certain temps” puis retourner sur un site d’atterrissage en Chine, a rapporté l’agence de presse Xinhua. Au cours de sa mission, il testera certaines technologies de service réutilisables et en orbite dans le but de favoriser l’utilisation pacifique de l’espace, a indiqué le média.

Le lancement, qui a eu lieu depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi, était la 18e mission de la fusée Longue Marche-2F, a indiqué l’agence de presse, sans fournir aucune photo du véhicule ou du vaisseau spatial.

Lire la suite La Chine agrandit son avant-poste orbital

La précédente mission chinoise mettant en vedette un vaisseau spatial expérimental réutilisable a eu lieu en septembre 2020. Au cours d’un voyage qui a duré plusieurs jours, un objet inconnu a été libéré avant que le navire ne revienne en Chine.

Bien que la Chine ait tendance à divulguer peu de détails sur ces missions secrètes, les lancements correspondent en grande partie à ce qui a été exposé dans un document intitulé “Programme spatial chinois : une perspective 2021”, qui a été publié par les autorités nationales en janvier dernier.

Jurant d’utiliser l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, ce livre blanc mentionnait qu’au cours des cinq prochaines années, la Chine «continuer à renforcer la recherche sur les technologies clés pour les systèmes de transport spatial réutilisables et effectuer des vols d’essai en conséquence.”

La Longue Marche-2F, qui a effectué son vol inaugural en 1999, a lancé plusieurs missions avec équipage à Shenzhou et a une capacité de charge utile suffisante pour amener un peu plus de huit tonnes en orbite terrestre basse.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a entrepris un autre vol spatial, agrandissant sa station spatiale Tiangong avec le premier des deux modules de laboratoire prévus. La station est conçue principalement comme une plate-forme pour des expériences scientifiques en écologie, biotechnologie et gravité et est actuellement habitée par trois astronautes chinois.