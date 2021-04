Mardi, une start-up minière spatiale chinoise a vu son vaisseau spatial sans pilote lancé en orbite basse sur la fusée Long 6 mars de l’Administration spatiale chinoise, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

¡Lanzamiento confirmado! El Long March 6 despego exitosamente desde la plataforma 16 en el Centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, China.Qilu-1 y 4, Origin Space NEO-01 y otras cargas útiles ahora están viajan al espacio. pic.twitter.com/WNH9Hl3NH7 – Conexión Espacial (@conexionspacial) 27 avril 2021

Le robot NEO-01, qui a été développé par Origin Space, basé à Shenzhen, peut ramasser les débris laissés par d’autres satellites dans un filet avant de le brûler avec son système de propulsion électrique. Avec des milliers de satellites lancés et des satellites plus anciens devenant redondants, la désintégration et l’éclatement des engins spatiaux peuvent présenter un réel danger pour les opérations dans l’espace. Origin Space, en cas de succès, deviendra la première société commerciale chinoise à démontrer sa capacité à nettoyer les déchets spatiaux.

L’engin d’Origin Space peut également regarder profondément dans l’espace pour analyser de petits corps célestes, ouvrant potentiellement la voie à davantage de développement technologique dans le domaine de l’exploitation minière spatiale. La société espère lancer davantage de satellites capables d’observer des astéroïdes et d’autres corps avec l’intention de commencer l’exploitation minière d’ici 2045, a déclaré son cofondateur, Su Meng, dans une interview avec les médias chinois au début du mois.

La Chine a l’intention de devenir une puissance spatiale majeure d’ici 2030 et espère rattraper les dirigeants russes et américains.

