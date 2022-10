La Chine lance un vaccin COVID-19 inhalé par la bouche

BEIJING (AP) – La ville chinoise de Shanghai a commencé mercredi à administrer un vaccin inhalable contre le COVID-19 dans ce qui semble être une première mondiale.

Le vaccin, un brouillard qui est aspiré par la bouche, est offert gratuitement comme dose de rappel pour les personnes déjà vaccinées, selon une annonce publiée sur un compte officiel de médias sociaux de la ville.

Les vaccins sans aiguille peuvent persuader les personnes qui n’aiment pas se faire vacciner de se faire vacciner, ainsi que contribuer à étendre la vaccination dans les pays pauvres car ils sont plus faciles à administrer.

La Chine n’a pas de mandats de vaccination mais souhaite que davantage de personnes reçoivent des rappels avant d’assouplir les restrictions strictes en cas de pandémie qui freinent l’économie et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde.

Une vidéo publiée par un média d’État chinois en ligne montrait des personnes d’un centre de santé communautaire enfonçant dans leur bouche l’embout court d’une tasse blanche translucide. Le texte d’accompagnement indique qu’après avoir inhalé lentement, un individu a retenu son souffle pendant cinq secondes, la procédure complète étant terminée en 20 secondes.

“C’était comme boire une tasse de thé au lait”, a déclaré un habitant de Shanghai dans la vidéo. “Quand je l’ai respiré, il avait un goût un peu sucré.”

Un vaccin pris dans la bouche pourrait également repousser le virus avant qu’il n’atteigne le reste du système respiratoire, bien que cela dépende en partie de la taille des gouttelettes, a déclaré un expert.

Les plus grosses gouttelettes entraîneraient des défenses dans certaines parties de la bouche et de la gorge, tandis que les plus petites se déplaceraient plus loin dans le corps, a déclaré le Dr Vineeta Bal, immunologiste en Inde.

Les régulateurs chinois ont approuvé le vaccin pour une utilisation comme rappel en septembre. Il a été développé par la société biopharmaceutique chinoise Cansino Biologics Inc. en tant que version aérosol du vaccin adénovirus à injection unique de la même société, qui utilise un virus du rhume relativement inoffensif.

Cansino a déclaré que le vaccin inhalé avait terminé des essais cliniques en Chine, en Hongrie, au Pakistan, en Malaisie, en Argentine et au Mexique.

Les régulateurs en Inde ont approuvé un vaccin nasal, une autre approche sans aiguille, mais il n’a pas encore été déployé. Le vaccin, développé aux États-Unis et licencié au fabricant indien de vaccins Bharat Biotech, est injecté dans le nez.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une douzaine de vaccins nasaux sont actuellement testés dans le monde.

___

L’écrivain d’Associated Press Aniruddha Ghosal à New Delhi et la productrice vidéo Olivia Zhang à Pékin ont contribué à ce rapport.

Ken Moritsugu, Associated Press