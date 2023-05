La Chine lance un nouvel équipage pour la station spatiale, dans le but d’envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030

BEIJING (AP) – La Chine a lancé mardi un nouvel équipage de trois personnes pour sa station spatiale en orbite, dans le but de mettre des astronautes sur la lune avant la fin de la décennie.

Le vaisseau spatial Shenzhou 16 a décollé du centre de lancement de Jiuquan au bord du désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, au sommet d’une fusée Longue Marche 2-F juste après 09h30 (01h30 GMT) mardi.

L’équipage, comprenant le premier astronaute civil chinois, chevauchera brièvement les trois actuellement à bord de la station Tiangong, qui reviendront ensuite sur Terre après avoir terminé leur mission de six mois.

Un troisième module a été ajouté à la station en novembre, et les responsables du programme spatial ont déclaré lundi qu’ils prévoyaient de l’étendre, ainsi que de lancer une mission avec équipage sur la Lune avant 2030.

La Chine a construit sa propre station spatiale après avoir été exclue de la Station spatiale internationale, en grande partie en raison des inquiétudes des États-Unis concernant les liens intimes des programmes spatiaux chinois avec l’Armée populaire de libération, la branche militaire du Parti communiste au pouvoir.

La première mission spatiale habitée de la Chine en 2003 en a fait le troisième pays après l’ex-Union soviétique et les États-Unis à envoyer une personne dans l’espace avec ses propres ressources.

Lors de cette dernière mission, l’expert en charge utile Gui Haichao, professeur au principal institut de recherche aérospatiale de Pékin, rejoindra le commandant de la mission, le général de division Jing Haipeng, qui effectue son quatrième vol dans l’espace, et l’ingénieur de vaisseau spatial Zhu Yangzhu.

L’équipage restera à bord de la station pendant environ cinq mois, au cours desquels il effectuera des expériences scientifiques et une maintenance régulière.

La mission s’inscrit dans le contexte d’une rivalité avec les États-Unis pour atteindre de nouveaux jalons dans l’espace. Cela a été largement amical, mais reflète également leur concurrence accrue pour le leadership et l’influence dans les domaines technologique, militaire et diplomatique.

On pense que les dépenses, les chaînes d’approvisionnement et les capacités américaines lui donnent un avantage significatif sur la Chine, du moins pour le moment. La Chine a cependant éclaté dans certaines régions, ramenant des échantillons de la surface lunaire pour la première fois depuis des décennies et atterrissant un rover sur la face cachée la moins explorée de la lune.

Les États-Unis, quant à eux, visent à remettre les astronautes sur la surface lunaire d’ici la fin de 2025 dans le cadre d’un engagement renouvelé envers les missions avec équipage, aidés par des acteurs du secteur privé tels que SpaceX et Blue Origin.

En plus de leurs programmes lunaires, les deux pays ont également fait atterrir séparément des rovers sur Mars, et la Chine prévoit de suivre les États-Unis en faisant atterrir un vaisseau spatial sur un astéroïde.

The Associated Press