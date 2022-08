La Chine lance un nouvel avertissement aux États-Unis

Pékin est “pleinement prêt à répondre” si la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se rend à Taïwan, a déclaré l’envoyé chinois à l’ONU

Une éventuelle visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome de Taïwan saperait les relations entre la Chine et les États-Unis, a déclaré l’ambassadeur de Pékin à l’ONU, Zhang Jun.

Les médias ont suggéré que Pelosi, qui occupe le troisième rang de la présidence américaine, pourrait atterrir à Taïwan mardi, devenant ainsi le plus haut responsable américain à visiter l’île depuis 1997.

“Une telle visite est apparemment dangereuse et provocatrice”, Zhang Jun lors d’un briefing lundi. Entre autres choses, il s’agirait « envoyer un mauvais signal aux éléments séparatistes » à Taïwan, porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, menacer la paix et la stabilité dans la région et « saper les relations entre la Chine et les États-Unis ». il ajouta.

« La Chine est tout à fait prête à réagir. Si les États-Unis insistent pour effectuer cette visite, la Chine prendra des mesures fermes et fortes pour sauvegarder sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et les États-Unis devront supporter toutes les conséquences graves qui en découlent », a-t-il ajouté. avertit l’envoyé.