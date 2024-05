La Chine lance un fonds de 47 milliards de dollars pour les super-puces — RT World News

L’investissement de Pékin répond aux efforts américains visant à restreindre l’accès de la Chine aux technologies avancées.

Pékin a lancé un nouveau fonds d’investissement soutenu par l’État et axé sur le développement de l’industrie des semi-conducteurs du pays, selon un rapport du service d’information chinois sur les entreprises Qichacha. Cette décision intervient en réponse aux efforts américains visant à restreindre l’accès de la Chine aux puces avancées.

Baptisé Fonds d’investissement pour l’industrie des circuits intégrés de Chine Phase III et d’une valeur de 344 milliards de yuans (47 milliards de dollars), il s’agit du troisième du genre dans une série d’investissements que la Chine a réalisés au cours de la dernière décennie dans le but de renforcer le secteur chinois des puces et de faire le pays est autosuffisant en matière de production de semi-conducteurs.

Le premier fonds de ce type a été lancé en 2014 avec un investissement d’environ 140 milliards de yuans, et un autre ouvert en 2019 d’une valeur d’environ 200 milliards de yuans. Ensemble, ils sont également connus sous le nom de Big Fund – un programme de financement destiné à promouvoir le développement de Pékin. « Fabriqué en Chine 2025 » plan de développement industriel.

Bien qu’aucun détail sur les objectifs d’investissement du fonds n’ait encore été officiellement divulgué, des médias précédents ont suggéré qu’il se concentrerait sur les semi-conducteurs et les équipements de fabrication liés à l’intelligence artificielle, ainsi que sur des projets de recherche et développement visant à améliorer les capacités de l’IA en utilisant la technologie existante.

L’initiative est dirigée par le ministère des Finances du pays, qui détient une participation de 17 %. 10 % supplémentaires appartiennent à la Banque nationale de développement, tandis qu’une société d’investissement relevant du gouvernement municipal de Shanghai en détient 9 %, aux côtés de 16 autres entités publiques.















Les efforts de Pékin pour renforcer ses capacités de fabrication de puces surviennent alors que les États-Unis continuent d’imposer des limites strictes à l’exportation de semi-conducteurs avancés et d’équipements de fabrication associés, dans l’espoir de limiter la capacité de la Chine à produire et à acquérir des technologies de pointe, craignant que cela ne soit utilisé pour renforcer ses capacités militaires.

Plus tôt ce mois-ci, Reuters a rapporté que la Maison Blanche envisageait également d’interdire purement et simplement l’exportation vers la Chine de modèles d’IA avancés, tels que ceux qui sous-tendent des systèmes comme ChatGPT.

«Ces éléments et capacités sont utilisés par [China] produire des systèmes militaires avancés, notamment des armes de destruction massive… et [to] commettre des violations des droits de l’homme », » a affirmé le ministère américain du Commerce.

Pékin, quant à lui, a rejeté à plusieurs reprises les accusations de Washington et l’a exhorté à retirer le « sanctions unilatérales illégales » contre les entreprises chinoises et ne porte pas atteinte au droit légitime de la Chine au développement.