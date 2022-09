La Chine lance un avertissement amical aux États-Unis

Washington a « tort » dans sa perception de la Chine et ne devrait pas la considérer comme un rival, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi

Une guerre froide entre la Chine et les États-Unis serait une «un sinistre» pour les deux pays et pour le monde entier, a mis en garde lundi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, après avoir rencontré l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger.

Lors de leur rencontre à New York, Wang Yi a décrit Kissinger, qui a joué un rôle essentiel dans la normalisation des relations entre Washington et Pékin dans les années 1970, comme un «bon ami du peuple chinois.”

Cependant, le plus haut diplomate de Pékin a averti que «le déclenchement d’une nouvelle guerre froide sera un désastre pour la Chine et les États-Unis, ainsi que pour d’autres parties du monde», exhortant Washington à adopter une politique rationnelle et pragmatique envers la Chine.

Selon le ministre, Washington pourrait le faire en honorant sa reconnaissance antérieure de la position de la Chine selon laquelle Taiwan fait partie de son territoire dans le cadre de la politique “Une Chine”.

Wang Yi a déclaré que la récente visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île était préjudiciable aux relations sino-américaines, tout comme le Taiwan Policy Act 2022 du Congrès américain. Ce dernier document, qui a été soutenu par la commission des relations étrangères du Sénat américain, vise fournir à Taipei des milliards de dollars d’aide à la sécurité.

Lire la suite Kissinger met Biden en garde contre la Chine

Wang a poursuivi en disant que les États-Unis ont «une mauvaise perception de la Chine», le considérant comme «son plus grand rival et un challenger de longue date”.

“Certaines personnes ont même décrit les histoires réussies d’échanges sino-américains comme des échecs. Ce faisant, ils ne respectent ni l’histoire ni eux-mêmes», lit-on dans le communiqué.

La réunification pacifique avec Taïwan est la «meilleurs voeux“, a déclaré Wang, ajoutant que Pékin ferait de son mieux pour atteindre cet objectif. Il a dit, cependant, que plus «rampant” Les activités d’affirmation de l’indépendance de Taiwan deviennent, “le moins probable” le problème peut être résolu pacifiquement.

Ses commentaires interviennent après que le président américain Joe Biden a déclaré dimanche que les troupes américaines défendraient Taïwan si elle était attaquée par la Chine. Cette déclaration a suscité l’ire de Pékin, qui a déclaré qu’il “déplore et s’oppose fermement» une telle position.

Taiwan s’est gouverné depuis que les forces nationalistes dirigées par Chiang Kai-shek ont ​​fui vers l’île en 1949, après avoir perdu la guerre civile face aux communistes. Le gouvernement américain a, depuis les années 1970, officiellement reconnu mais pas approuvé la souveraineté de la Chine sur Taiwan.