La Chine lance un appel pour Moscou et Kiev

Des pourparlers sans conditions préalables sont le seul moyen de sortir de la crise ukrainienne, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi

Moscou et Kiev devraient reprendre le dialogue « sans conditions préalables » ou en supposant un résultat, a déclaré jeudi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine.

En ligne avec la Chine “cohérent et clair” position neutre sur le conflit ukrainien, le ministre a réitéré que la souveraineté et l’intégrité territoriale de chaque État doivent être respectées et que les préoccupations de sécurité de toutes les parties doivent être prises au sérieux.

Le seul moyen de sortir du conflit passe par “dialogue et négociations” dit Wang.

“La principale priorité pour les parties est de reprendre le dialogue sans conditions préalables”, a-t-il déclaré, appelant toutes les personnes impliquées dans le conflit à montrer «retenue.” La Chine est prête à soutenir “tous les efforts qui pourraient aider à résoudre la crise”, il ajouta.

Il a salué le rôle positif de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a envoyé ce mois-ci une mission à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye, affirmant qu’il y avait “pas de place pour les essais et les erreurs” lorsqu’il s’agit de la sûreté des installations nucléaires. Entre autres priorités, M. Wang a également mentionné l’amélioration de la situation humanitaire et la garantie de la sécurité des marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie.

Le maintien du système international des Nations Unies, a déclaré M. Wang, est primordial pour empêcher “toute forme de guerre chaude ou la soi-disant nouvelle guerre froide.”

Lors d’une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, mercredi, M. Wang a également exprimé l’espoir que toutes les parties au conflit “s’abstenir de renoncer aux efforts de dialogue et résoudre les problèmes de sécurité par le biais de pourparlers de paix”.

Kiev et Moscou ne sont pas revenus à la table des négociations depuis l’échec des pourparlers à Istanbul fin mars. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à mettre fin au conflit “dès que possible” mais a affirmé que Kiev n’était pas disposée à négocier la paix.

Mercredi, Poutine a annoncé la mobilisation partielle des réservistes russes et affirmé que son pays se battait désormais “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine. Les partisans occidentaux de Kiev ont répondu à ces propos en s’engageant à maintenir voire à accroître leur soutien à l’Ukraine et à continuer à faire pression sur Moscou.