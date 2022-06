La Chine lance son troisième porte-avions, le Fujian

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La Chine a dévoilé vendredi son premier porte-avions local, un navire doté d’une technologie de lancement d’avions avancée similaire à ses homologues américains, lors d’un événement conçu pour symboliser la puissance militaire croissante du pays. Lors d’une cérémonie d’inauguration qui s’est tenue au chantier naval de Jiangnan à Shanghai, des responsables ont dévoilé le navire de guerre Type 003, appelé « Fujian » selon le ministère de la Défense et les médias d’État du pays. Des responsables cités dans les médias officiels ont déclaré que le navire ne serait pas prêt au combat avant cinq ans, mais qu’il s’agit d’une étape importante dans l’ambition de Pékin de développer une marine « bleue », capable de projeter sa puissance bien au-delà de ses côtes.

Le porte-avions a suscité un vif intérêt parmi les observateurs militaires et les nations rivales qui suivent le développement de la marine chinoise. Il s’agit également d’une étape importante dans la campagne pluriannuelle du président chinois Xi Jinping visant à moderniser l’armée du pays et à réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs militaires étrangers.

Les deux premiers transporteurs chinois incluent une modernisation d’un ancien modèle soviétique, le Liaoning, acheté à l’Ukraine en 1998, et le Shandong, qui a été construit en Chine mais basé sur le modèle du Liaoning et mis en service en 2019.

Le Fujian représente un grand pas en avant en matière de technologie et de capacités, selon les analystes.

La Chine construit secrètement une installation navale au Cambodge, selon des responsables occidentaux

Il s’agit notamment du premier porte-avions chinois à être équipé d’une catapulte électromagnétique pour le lancement d’avions, ce qui signifie que l’armée chinoise pourra lancer une plus large gamme d’avions plus lourds. Les transporteurs plus anciens s’appuient sur une configuration de « saut à ski » qui utilise une légère inclinaison dans le poste de pilotage pour donner de la portance, mais limite la taille et le poids de l’avion.

« C’est là que cette nouvelle catapulte entre en jeu. Vous lancez essentiellement l’avion dans les airs », a déclaré Matthew Funaiole, directeur principal du Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, qui a étudié de près l’imagerie satellite du Fujian depuis que des indices de sa construction sont apparus en 2018.

Il a déclaré que cela pourrait permettre à la Chine de lancer une flotte « plus grande, plus diversifiée et plus robuste » une fois qu’elle aura mis les voiles. «Ce que nous soupçonnons, c’est que nous verrons des choses comme des avions de surveillance qui ne pouvaient pas décoller auparavant des porte-avions existants. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que le nouveau transporteur contribue également à d’autres tests de véhicules aériens sans pilote détectés sur les transporteurs existants en Chine.

Les porte-avions américains utilisaient auparavant une version à vapeur de la catapulte développée il y a des décennies, mais au cours des cinq dernières années, de nouveaux porte-avions ont adopté le système de lancement électromagnétique similaire à celui du Fujian.

« Le gros problème pour la Chine, c’est qu’elle semble avoir complètement sauté de vitesse et est passée directement à un système de lancement (de type électromagnétique). Si leur système fonctionne, ce qui reste à voir, il s’agit d’un bond technologique très important », a déclaré Funaiole.

Alors que les analystes militaires chinois et les blogueurs ont salué le porte-avions comme « la réponse de la Chine à l’USS Gerald R. Ford », mis en service en 2017, une grande partie de ses capacités sont encore inconnues. Le Ford était le transporteur le plus grand et le plus avancé au monde lorsqu’il a été construit.

« Il y a extrêmement peu d’informations émanant du Fujian et, d’ailleurs, du programme de porte-avions de la marine de l’APL. Les capacités exactes et leurs performances sont entourées de beaucoup de secret », a déclaré Collin Koh, un expert de la marine de l’Armée populaire de libération à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

Les analystes disent que le transporteur ne sera pas achevé avant au moins deux ans, selon le temps qu’il faudra pour achever son poste de pilotage et installer la technologie ainsi que pour former le personnel et les pilotes. Le navire devra alors probablement effectuer des mois d’essais en mer avant d’entrer en service.

Le troisième porte-avions chinois prend forme, avec l’ambition de défier la domination navale américaine

Le dévoilement du transporteur le plus avancé de Chine intervient dans un contexte de tensions accrues dans le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale, où la Chine et ses voisins ont des revendications territoriales concurrentes. La récente signature d’un accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon et l’inauguration d’une installation navale au Cambodge ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à la portée de Pékin dans le golfe de Thaïlande et le Pacifique Sud.

Le dévoilement du transporteur est également une victoire importante pour Xi au niveau national à l’approche de l’Assemblée populaire nationale de Chine plus tard cette année, lorsqu’il devrait entamer son troisième mandat.

« Il est difficile d’exprimer à quel point le prestige et l’image sont importants pour la Chine ; c’est ce récit de la reconquête de l’ancienne gloire de la Chine, de sa réémergence sur la scène mondiale, de sa transformation en une puissance régionale puis mondiale », a déclaré Funaiole.

En Chine – où les dates des événements majeurs sont souvent choisies pour leur symbolisme – les médias d’État ont souligné que le lancement du Fujian coïncidait avec le 55e anniversaire du premier essai réussi de la bombe à hydrogène en Chine et le premier anniversaire de la mission spatiale habitée chinoise Shenzhou 12.