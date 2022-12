La Chine lance sa plus grande incursion dans la zone de défense aérienne de Taiwan | Nouvelles du monde

La Chine a lancé sa plus grande incursion à ce jour dans la zone de défense aérienne de Taïwan, a déclaré le gouvernement taïwanais.

Plus de 70 avions chinois, dont des avions de chasse et des drones, sont entrés dans la zone au cours des dernières 24 heures, et 43 d’entre eux ont brièvement franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan.

La ligne médiane est un tampon non officiel entre les deux parties, mais que Pékin n’a jamais officiellement reconnu.

Sept navires de la marine chinoise ont également été détectés près Taïwana déclaré le ministère de la Défense du pays.

Shi Yi, porte-parole de l’Armée de libération du peuple chinois, Commandement du théâtre de l’Est, a déclaré : “C’est une réponse ferme à l’escalade et à la provocation actuelles entre les États-Unis et Taiwan.”

Shi parlait du projet de loi américain sur les dépenses de défense, qui décrivait Chine comme un défi stratégique et a approuvé une plus grande coopération en matière de sécurité avec Taïwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir envoyé des avions de combat pour dissuader les avions chinois, tandis que des systèmes de missiles surveillaient la situation.

Le gouvernement chinois affirme que Taïwan démocratique doit revenir en Chine, et il a de plus en plus harcelé l’île ces dernières années, envoyant régulièrement des avions ou des navires vers elle.

Lire la suite:

Taïwan pourrait-il être la prochaine Ukraine ?

La Chine prolonge ses exercices militaires autour de Taïwan

Taïwan rejette la revendication de souveraineté de la Chine et son agence de presse officielle a déclaré qu’il n’y avait aucun sentiment d’alarme sur l’île suite aux derniers développements.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen n’a pas abordé directement les actions de la Chine lorsqu’elle s’est entretenue avec des officiers militaires lundi matin.

Mais elle a appelé Taïwan à renforcer sa capacité de défense en raison de “l’expansion continue de l’autoritarisme”.

“Plus nous nous préparons, moins il y aura de tentatives d’agression imprudentes”, a-t-elle déclaré.

“Plus nous serons unis, plus Taïwan deviendra fort et sûr.”