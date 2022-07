La Chine lance l’un des 2 modules de laboratoire pour rejoindre la station spatiale

Le Wentian a été lancé depuis l’île tropicale de Hainan avec une grande foule de photographes amateurs et de passionnés de l’espace. Conçu pour des expériences scientifiques et biologiques, le module a décollé sur la fusée distante 3 Longue Marche 5B et a passé environ huit minutes en vol avant d’entrer en orbite, selon l’agence de presse officielle Xinhua.