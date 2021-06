La Chine lance les premiers astronautes vers sa nouvelle station spatiale, alors que la course avec les États-Unis s’intensifie

« Tout d’abord, nous devons organiser notre maison dans le module de base, puis commencer toute une gamme de tests de diagnostic sur des technologies et des expériences cruciales », a déclaré le commandant de la mission Nie, 56 ans, aux journalistes la veille du lancement. « La tâche est très ardue et les défis sont nombreux. Mes collègues et moi coopérerons étroitement, agirons prudemment et surmonterons toutes les difficultés. »