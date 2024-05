La Chine lance des exercices militaires autour de Taiwan en guise de « punition »

Mais la Chine a été offensée par l’affirmation de M. Lai selon laquelle les parties étaient égales – il avait déclaré qu’elles « ne sont pas subordonnées les unes aux autres » – et par son insistance sur l’identité démocratique de Taiwan et ses mises en garde contre les menaces de la Chine.

Après le discours, Pékin a accusé M. Lai de promouvoir l’indépendance formelle de Taiwan et a déclaré que le nouveau président était plus dangereux que ses prédécesseurs. Wang Yi, le plus haut responsable chinois de la politique étrangère, a déclaré cette semaine : « Les actes horribles de Lai Ching-te et d’autres qui trahissent la nation et leurs ancêtres sont honteux », selon le ministère chinois des Affaires étrangères. « Tous les séparatistes indépendantistes de Taiwan seront cloués au pilier de la honte de l’histoire. »

Les responsables taïwanais et les experts militaires s’attendaient à ce que la Chine fasse une démonstration de force militaire après l’investiture de M. Lai. Ma Chen-kun, professeur à l’Université de défense nationale de Taiwan, a déclaré que l’Armée populaire de libération continuerait probablement d’exercer sa présence, notamment autour des îles Kinmen et Matsu, proches de la partie continentale de la Chine.

Ces exercices pourraient enseigner à l’Armée populaire de libération de précieuses leçons sur la manière d’imposer une éventuelle « quarantaine » ou un blocus autour de Taiwan. De nombreux experts estiment que si le gouvernement chinois tente de forcer Taiwan à accepter l’unification, il pourrait d’abord tenter d’utiliser un cercle de forces militaires pour restreindre sévèrement l’accès aérien et maritime à l’île.

Chieh Chung, professeur adjoint d’études stratégiques à l’Université Tamkang de Taiwan, a déclaré que la portée et la nature des exercices annoncés par la Chine indiquaient que l’exercice était « basé sur différentes étapes d’une invasion de Taiwan ». Cet exercice pourrait être un moyen d’évaluer l’inclusion des îles périphériques de Taiwan dans toute tentative de blocus, a-t-il déclaré. Contrairement aux exercices plus importants menés par la Chine au cours des deux dernières années, celui de cette semaine pourrait comprendre un entraînement visant à s’emparer de l’une de ces îles, a déclaré M. Chieh.