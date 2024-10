La Chine lance des exercices de « blocus » autour de Taiwan — RT World News

Les exercices consisteront à attaquer des cibles sur l’île, ainsi qu’à bloquer des ports et des zones clés, selon l’APL.

Pékin a lancé des exercices conjoints de l’armée, de la marine, de l’air et de la force de fusée autour de l’île de Taiwan, a annoncé lundi un porte-parole militaire.

Les exercices combinés testeront les capacités conjointes des forces chinoises et serviront d’avertissement aux forces séparatistes taïwanaises présentes sur l’île, a déclaré le capitaine principal Li Xi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL).

« Le 14 octobre, le commandement du théâtre oriental de l’APL envoie ses troupes de l’armée, de la marine, de l’air et des forces de fusée pour mener des exercices militaires conjoints baptisés « Joint Sword-2024B » dans le détroit de Taiwan et dans les zones au nord, au sud. et à l’est de l’île de Taiwan », Annonça Li.

Les navires et les avions approcheront Taïwan depuis différentes directions, permettant aux différentes forces de s’exercer à la coordination. Les exercices porteront sur « des patrouilles de préparation au combat air-mer, des blocus de ports et de zones clés, des assauts contre des cibles maritimes et terrestres, ainsi que la prise conjointe d’une supériorité globale, testant les capacités opérationnelles conjointes des troupes du commandement du théâtre » dit le communiqué.















« Cet exercice sert également d’avertissement sévère contre les actes séparatistes des forces de l’« indépendance de Taiwan » » a souligné Li, ajoutant que les exercices sont nécessaires pour « sauvegarder la souveraineté de l’État et l’unité nationale ».

Le ministère taïwanais de la Défense a rapporté que « 25 avions PLA, 7 navires PLA Navy et 4 navires officiels » opéraient autour de Taïwan lundi matin, ajoutant qu’ils avaient déployé des avions, des navires et des systèmes de missiles en réponse.

Les exercices militaires ont lieu quelques jours seulement après que le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné « Indépendance de Taiwan » rhétorique du leader taïwanais Lai Ching-te. Dans un discours prononcé jeudi, Lai a insisté sur le fait que Pékin n’a aucune autorité sur l’île et « n’a pas le droit de représenter Taiwan. » Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a critiqué les déclarations de Lai comme provoquant des tensions dans le détroit de Taiwan pour ses propres intérêts politiques.















Pékin a déjà condamné Lai pour ses déclarations séparatistes. En mai, trois jours après l’investiture de Lai, l’APL a annoncé des exercices combinés Joint Sword-2024A autour de Taiwan et des îles environnantes, soulignant que ces exercices constituaient également un « punition pour les forces séparatistes ».

Taiwan est de facto autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et abrite les derniers restes des forces du Kuomintang après leur défaite face aux communistes.

Seuls 12 pays dans le monde reconnaissent l’île comme nation souveraine. Pékin maintient le principe d’une seule Chine, considérant Taiwan comme une partie inaliénable du territoire chinois, et a déclaré que même s’il préfère une unification pacifique, il se réserve le droit de recourir à la force si Taipei cherche à obtenir l’indépendance avec une aide extérieure.