La Chine lance 22 avions dans l’espace aérien de Taïwan après avoir déployé des navires de guerre et tiré 11 missiles lors d’énormes exercices d’invasion

La CHINE a envoyé 22 avions de combat dans l’espace aérien de Taïwan alors que la nation géante continue de déployer ses muscles militaires dans un message aux États-Unis.

Le Parti communiste a brièvement envoyé les avions de combat à travers la “ligne médiane” qui descend le détroit de Taiwan jeudi, selon le ministère de la Défense à Taipei.

PA

DOSSIER – Dans cette photo d'archive non datée publiée par le ministère de la Défense de Taïwan, un avion de chasse chinois PLA J-16 vole dans un lieu non divulgué. La Chine organise des exercices militaires à tir réel dans six zones autoproclamées autour de Taïwan en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'île que Pékin revendique comme sa

Le ministère de la Défense nationale a déclaré que des «systèmes de missiles de défense aérienne» avaient été déployés pour suivre les jets et que des avertissements radio avaient été diffusés, selon une mise à jour sur son site Web.

