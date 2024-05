La Chine, la Corée du Sud et le Japon tiennent un sommet dans un contexte de division régionale croissante

Les dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud tiendront lundi leur première réunion trilatérale depuis plus de quatre ans, alors que Pékin cherche à contrecarrer les efforts américains visant à travailler en étroite collaboration avec Tokyo et Séoul – deux principaux alliés américains dans la région Asie-Pacifique.

La réunion souligne l’équilibre que tentent de trouver Tokyo et Séoul alors qu’ils tentent de naviguer dans la compétition économique et militaire entre Washington et Pékin : bien que le Japon et la Corée du Sud soient les alliés des États-Unis en matière de sécurité et qu’ils aient intensifié leurs exercices militaires conjoints dans le Dans cette région, ils comptent également sur la Chine comme principal partenaire commercial.