La Chine jure de “se battre jusqu’à la mort” et masse des chars sur les plages pour une invasion de Taïwan à la manière du jour J, alimentant les craintes de la Troisième Guerre mondiale

La CHINE a juré de “se battre jusqu’à la mort” alors que des navires de guerre, des chars et des avions de combat ont été déployés alors que la guerre craignait d’exploser alors que les tensions atteignaient leur point d’ébullition à Taiwan.

Pékin est furieux et menace de prendre des mesures alors qu’il accuse les États-Unis de les avoir provoqués au sujet de l’île séparatiste, que le Parti communiste prétend depuis longtemps appartenir à la Chine.

Des chars chinois vus dans des images partagées sur les réseaux sociaux se massant sur des plages près de Kinmen

D’autres images montrent des chars sur des plages de Chine continentale

Au moins deux navires de guerre chinois ont été aperçus au large de l’île et des avions de combat chinois ont bourdonné près de la ligne de démarcation dans le détroit de Taiwan.

Et des images effrayantes montrent une colonne de chars amphibies se massant sur des plages à quelques kilomètres de l’île de Kinmen – le point le plus proche entre la Chine et Taïwan.

Il est également rapporté que la Chine se prépare à envoyer l’un de ses porte-avions pour correspondre aux déploiements américains dans la région, l’USS Ronald Reagan et son groupe de frappe opérant actuellement près de Taïwan.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a juré de reprendre l’île – qui bénéficie d’un soutien fort – mais officieux – des États-Unis.

Il a toujours été difficile de savoir si Washington interviendrait militairement si la Chine attaquait Taïwan, malgré les récentes allusions de Joe Biden.

Mais la détermination des deux côtés est maintenant poussée au point de rupture avec une visite attendue sur l’île de la conférencière américaine et critique vocale de la Chine Nancy Pelosi.

Elle est la deuxième en ligne à la présidence après le vice-président Kamala Harris et le président Biden.

Et si le voyage se poursuit, elle sera la plus haute politicienne américaine à visiter l’île – ce qui exaspérera la Chine.

Même la perspective d’une visite a déclenché une crise qui pourrait dégénérer en guerre, la Chine avertissant que son armée “ne restera pas inactive” et menaçant de “graves conséquences”.

La Chine considère tout engagement entre Washington et Taipei comme une approbation américaine de l’indépendance de l’île.

“La partie américaine portera la responsabilité et paiera le prix de l’atteinte aux intérêts de sécurité souverains de la Chine”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying lors d’un point de presse régulier à Pékin.

La Chine et Taïwan ont organisé des jeux de guerre dans les jours qui ont précédé la possible visite de Pelosi.

Son avion aurait maintenant décollé de Kuala Lumpur, en Malaisie – et serait peut-être à destination de Taïwan.

Le monde attend avec impatience de voir si elle atterrit à Taipei dans les quatre prochaines heures – et quelle sera la réponse de la Chine.

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, se rendra à Taïwan Crédit : ap

La propagande chinoise publiée hier a montré son armée alors que les soldats dans les clips juraient de se battre jusqu’à la mort.

“Nous sommes pleinement préparés à toute éventualité. Combattez sur ordre, enterrez chaque intrus et avancez vers des opérations conjointes et réussies”, ont déclaré les troupes, rapporte le tabloïd des médias d’État chinois The Global Times.

“Nous sommes des soldats de l’APL, nous jurons de défendre la patrie jusqu’à la mort.”

Le journal – qui tire à plus de deux millions d’exemplaires – est souvent considéré comme le porte-parole non filtré du Parti communiste.

“Sur la base de ce que je sais, en réponse à l’éventuelle visite de Pelosi à Taïwan, Pékin a formulé une série de contre-mesures, y compris des actions militaires”, a déclaré le rédacteur en chef du journal Hu Xijin.

Il a averti : « Laissez [Pelosi] aller à Taïwan. Mais priez avant le départ : souhaitez-vous un bon voyage et ne soyez pas définie par l’histoire comme une pécheresse qui entame une spirale de processus d’escalade étendant les frictions militaires à une guerre à grande échelle dans le détroit de Taiwan.”

Le journal a également cité un “expert de l’aviation militaire chinoise” qui a averti que les avions de chasse de Pékin pourraient tirer des coups de semonce sur l’avion de Pelosi à l’approche de Taïwan.

Fu Qianshao a déclaré : « Si l’avion de Pelosi entre dans notre zone d’exercice, nous devrons prendre des mesures pour éjecter, intercepter, escorter et envoyer un avertissement radio.

“Si Pelosi parvient à ses fins, nos avions de combat pourraient tirer des obus en diagonale devant l’avion de Pelosi en guise d’avertissement supplémentaire.”

Et il cite “l’expert du détroit de Taiwan” Chiu Yi qui a déclaré que Pelosi “se cache comme un rat” – affirmant que le politicien entrerait probablement à Taiwan par l’est pour éviter l’armée chinoise massive à l’ouest.

L’avion américain USS Ronald Reagan a été déployé en mer de Chine méridionale Crédit : Reuters

Le navire de guerre a été envoyé dans le détroit de Taiwan au milieu de l’escalade des tensions avec la Chine Crédit : Reuters

Les responsables américains ont déjà exprimé des inquiétudes concernant la sécurité de Pelosi lors de la visite, qui n’a pas été expressément approuvée par la Maison Blanche ou le président Biden.

Et lors d’un appel téléphonique inquiétant jeudi, Biden a été averti par le président Xi Jinping : “Ceux qui jouent avec le feu en périront”.

Cela rend les aveux publics de la Chine selon lesquels ils prendront des “mesures fortes” encore plus alarmants pour le président de la Chambre.

Le PLA Eastern Theatre Command de Chine a publié une vidéo dramatique montrant leurs capacités militaires dans ce qui semble être un autre avertissement.

La légende du clip concerné disait: “Tenez-vous prêt et combattez, enterrez tout ennemi qui vient.”

Et le pays aurait lancé son effrayant “signal de guerre” dans les cercles officiels – qui a été émis avant leurs deux derniers conflits majeurs.

La phrase “Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu” a maintenant été fréquemment évoquée dans les discussions au milieu de la montée des tensions.

Les analystes ont déclaré que la réponse de Washington aux plans et la réaction fiévreuse de la Chine signifiaient qu’il était difficile de désamorcer la situation sans que l’un ou l’autre des pays ne paraisse faible.

Pelosi – un fervent partisan de Taïwan – devait initialement se rendre à Taipei en avril, mais s’est retiré à la dernière minute après avoir été testé positif au Covid.

On craint que Taïwan ne soit un point d’éclair majeur entre Washington et Pékin – avec une invasion potentielle obligeant les États-Unis à abandonner l’île ou à faire face à une guerre à grande échelle avec la Chine.

Taïwan insiste sur le fait qu’il s’agit d’une nation indépendante après sa séparation de la Chine continentale en 1949.

Cependant, Pékin a toujours insisté avec force sur le fait que Taïwan leur appartenait toujours de droit – et s’est engagé à récupérer l’île d’ici 2050.