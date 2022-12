La Chine jette une ombre sur le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique

WASHINGTON (AP) – Avec des dizaines de dirigeants africains débarquant à Washington cette semaine, l’administration Biden propose un argumentaire pas si subtil dans sa concurrence économique avec la Chine sur le continent : les États-Unis offrent une meilleure option aux partenaires africains.

Avant le début mardi du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de trois jours, le secrétaire adjoint au Commerce, Don Graves, a reconnu que les États-Unis avaient pris du retard alors que la Chine avait dépassé les investissements étrangers directs américains en Afrique, mais a fait valoir que les États-Unis restaient le “partenaire de choix”. en Afrique.

“Nous avons détourné nos yeux du ballon pour ainsi dire, et les investisseurs et entreprises américains doivent rattraper leur retard”, a déclaré Graves lors d’un événement organisé par le média Semafor. Il a ajouté : « Nous apportons les meilleures technologies et innovations, les normes les plus élevées…. Les États-Unis aident à renforcer les capacités de nos pays partenaires au lieu d’exploiter ces pays.

Les chefs d’État de 49 pays africains et de l’Union africaine ont été invités à participer au sommet qui a été présenté comme une opportunité pour l’administration du président Joe Biden de réengager les dirigeants du continent.

Le continent, dont les dirigeants ont souvent le sentiment d’avoir été négligés par les principales économies, reste crucial pour les puissances mondiales en raison de sa population en croissance rapide, de ses ressources naturelles importantes et d’un bloc électoral important aux Nations Unies. L’Afrique reste d’une grande importance stratégique alors que les États-Unis recalibrent leur politique étrangère en se concentrant davantage sur la Chine – ce que l’administration Biden considère comme le plus important adversaire économique et militaire des États-Unis.

Avant même le début officiel du sommet, la Maison Blanche a annoncé le soutien de Biden pour que l’Union africaine devienne membre permanent du Groupe des 20 nations et qu’elle avait nommé Johnnie Carson, un diplomate vétéran réputé, pour servir de point de contact pour la mise en œuvre des initiatives. qui sortent du sommet.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a également déclaré lundi que l’administration s’engagerait à dépenser 55 milliards de dollars en Afrique au cours des trois prochaines années dans “un large éventail de secteurs pour relever les principaux défis de notre époque”.

“Si vous comparez ce que les États-Unis s’engagent au cours des trois prochaines années à ce que n’importe quel autre pays s’engage, je pense que nous nous comparons extrêmement favorablement”, a déclaré Sullivan.

Et tandis que l’administration a tenté de minimiser les inquiétudes concernant la présence croissante de la Chine sur le continent en tant que force motrice lors des pourparlers de cette semaine, l’ombre de Pékin sur le plus grand rassemblement international à Washington depuis le début de la pandémie il y a près de trois ans pèse lourd.

Sans mentionner directement la Chine, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a tiré lundi la sonnette d’alarme sur l’arrêt des investissements privés dans les pays à revenu intermédiaire et faible, en particulier en Afrique. Le déficit de financement des infrastructures, ou l’argent nécessaire pour des projets essentiels comme l’éclairage des maisons et des entreprises, la réponse à la pandémie de COVID et la résilience des communautés face aux conditions météorologiques extrêmes, se situe entre 68 et 108 milliards de dollars par an, a déclaré Adeyemo.

Dans le même temps, Adeyemo a déploré que d’énormes quantités de capitaux privés parmi les pays riches du monde restent inexploitées.

« Il existe un décalage évident entre la grande quantité de capitaux disponibles du secteur privé et le besoin urgent de financer des projets d’infrastructures critiques en Afrique et ailleurs. La question pour nous est la suivante : comment connecter cette offre massive d’économies à des projets d’infrastructure de haute qualité en Afrique ? » Adeyemo a déclaré à l’Agence américaine pour le commerce et le développement.

Le commerce entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne s’élevait à 44,9 milliards de dollars l’an dernier, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2019. Mais les investissements directs étrangers dans la région ont chuté de 5,3 % pour atteindre 30,31 milliards de dollars en 2021. Le commerce entre l’Afrique et la Chine a atteint 254 milliards de dollars l’an dernier. l’an dernier, en hausse d’environ 35 % alors que les exportations chinoises augmentaient sur le continent.

L’administration Biden, alors qu’elle répond aux critiques selon lesquelles l’Afrique est restée une réflexion après coup dans la politique étrangère américaine, a pris des coups voilés contre la Chine.

Lors de sa visite au Nigéria l’année dernière, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que “trop ​​souvent, les accords internationaux d’infrastructure sont opaques, coercitifs” et “alourdissent les pays d’une dette ingérable”. Le langage – bien que dur – a peut-être été plus sobre que la rhétorique de l’administration Trump ; Le vice-président Mike Pence a alors accusé Pékin de “diplomatie de la dette” en Afrique et ailleurs.

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a repoussé lundi la notion de piège de la dette chinoise et a fait valoir que la Chine a longtemps été “sincère” en abordant l’Afrique comme le marché émergent dynamique du futur.

“Nous ne sommes pas intéressés par les opinions des autres pays sur le rôle de la Chine en Afrique”, a déclaré Qin au forum Semafor.

Lorsqu’on leur a demandé si les responsables de l’administration Biden aborderaient directement les préoccupations américaines concernant l’implication chinoise en Afrique lors des réunions de cette semaine, les responsables se sont hérissés.

“Ce ne sera pas à propos de la Chine”, a ajouté Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche. “Ça va être à propos de l’Afrique.”

Mais le Pentagone a reconnu que les efforts croissants de la Chine pour établir des bases militaires en Afrique et forger des liens économiques plus solides à travers le continent alimentent les préoccupations de sécurité américaines qui limiteront la capacité de l’armée américaine à travailler avec des pays qui ont des liens croissants avec Pékin.

Les responsables ont déclaré à l’approche des réunions que même si l’Amérique ne peut pas et ne veut pas dire aux pays africains de se détourner de la Chine, l’administration indique clairement que l’autorisation des bases chinoises sur leur sol et l’utilisation des systèmes de télécommunications chinois pourraient nuire aux États-Unis. relations militaires avec eux.

«Nous avons un type particulier de relations de sécurité et militaires et de défense … avec des partenaires africains, et cela pourrait être compromis s’ils avaient des bases chinoises dans leur région simplement à cause du type d’exercices, du type de travail, du type de collaboration et la formation que nous faisons avec eux », a déclaré Chidi Blyden, sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires africaines, aux journalistes la semaine dernière.

S’exprimant lors d’un forum sur la défense organisé par le projet pour les médias et la sécurité nationale de l’Université George Washington, Blyden a déclaré que l’utilisation du réseau de communication chinois Huawei “rend difficile pour nous de pouvoir travailler avec des partenaires africains”. Elle a déclaré que cela avait un impact sur la capacité des États-Unis à communiquer sur un “canal clair et sécurisé”.

Les commentaires soulignent les inquiétudes de longue date des commandants militaires selon lesquelles les États-Unis doivent non seulement suivre le rythme militaire de la Chine dans l’Indo-Pacifique, mais également dans d’autres régions du monde. Il s’agit notamment de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, où la Chine envisage une expansion militaire et économique.

Les responsables américains ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la Chine envisage d’établir une base militaire sur la côte ouest de l’Afrique.

« Le réseau chinois Huawei, qui est très robuste sur tout le continent, nous empêche de travailler avec des partenaires africains susceptibles d’adopter certains de ces systèmes », a-t-elle déclaré.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Seung Min Kim et Fatima Hussein ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani et Lolita C. Baldor, Associated Press