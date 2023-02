La Chine irritée par l’appel du nouveau président tchèque à Taiwan

La Chine a critiqué mardi le président élu tchèque Petr Pavel pour avoir tenu un appel téléphonique avec le président et le ministre des Affaires étrangères de Taïwan la veille.

Pékin tente de maintenir Taïwan isolé sur la scène mondiale et s’oppose aux pays ayant des échanges officiels avec Taipei.

Il réclame autonomeTaïwan démocratique comme faisant partie de son territoire s’en empare un jour, par la force s’il le faut.

« Pavel… a piétiné la ligne rouge de la Chine », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

“Cela interfère gravement dans les affaires intérieures de la Chine et a blessé les sentiments du peuple chinois”, a-t-elle ajouté.

Pékin a exhorté Prague à “prendre immédiatement des mesures efficaces pour éliminer l’impact négatif de cet incident et éviter que des dommages irréparables ne soient causés aux relations sino-tchèques”, a déclaré Mao.

Pavel, qui a remporté le élection présidentielle samedi, remplacera le titulaire pro-chinois Milos Zeman le 9 mars.

Plus tôt ce mois-ci, Zeman a tenu un appel vidéo de 45 minutes avec le président chinois Xi Jinping, qu’il appelle son ami, et a salué les “relations amicales” entre les deux pays.

Pavel s’est ensuite entretenu avec le président taïwanais Tsai Ing-wen, qui l’avait félicité pour sa victoire électorale.

“Je l’ai remerciée… et je lui ai assuré que Taïwan et la République tchèque partagent les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l’homme”, a déclaré Pavel sur Twitter.

“Nous avons convenu de renforcer notre partenariat”, a ajouté l’ancien général, qui a été chef de de l’OTAN comité militaire en 2015-2018.

Il a dit qu’il espérait “avoir l’occasion de rencontrer la présidente Tsai en personne à l’avenir”.

Le bureau présidentiel taïwanais a déclaré que l’appel, auquel le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu s’est également joint, a duré près de 15 minutes.

“Le président … a reconnu que le président élu Pavel perpétue l’esprit de l’ancien président tchèque (Vaclav) Havel, qui a respecté la démocratie, la liberté et les droits de l’homme, sous lesquels la république a été fondée, et partage les mêmes idées que Taiwan”, a déclaré le bureau de Tsai. a dit.

Havel a été le premier président de la République tchèque, en poste de 1993 à 2003.

“Un principe chinois”

Avant que Havel ne devienne chef de l’État, le dramaturge dissident avait dirigé en 1989 la révolution de velours, qui a renversé le communisme dans l’ex-Tchécoslovaquie.

Mao a déclaré que Pékin exhortait Prague à “sérieusement respecter son engagement politique envers le principe d’une seule Chine” observé par l’Union européenne.

Dans une interview à la radio dimanche, Pavel a déclaré que la politique d’une seule Chine devrait être complétée par un principe de “deux systèmes”.

“Il n’y a rien de mal si nous avons des relations spécifiques avec Taiwan, qui est l’autre système”, a déclaré Pavel.

© Agence France-Presse