Le président russe Vladimir Poutine rencontre le président chinois Xi Jinping au sommet des BRICS à Brasilia. (Mikhail Svetlov/Getty Images)

La Chine a mis en garde l’Occident contre les pressions pour la “victoire complète” de l’Ukraine sur la Russie.

“Nous sommes très préoccupés par la possible escalade de ce conflit”, a déclaré le diplomate chinois auprès de l’UE.

Le diplomate chinois a déclaré que Pékin pensait que les négociations seraient une meilleure voie à suivre.

Le gouvernement chinois a largement évité de prendre des positions publiques fermes sur la guerre de la Russie en Ukraine, mais l’ambassadeur de Pékin auprès de l’UE s’est dit mercredi préoccupé par le soutien occidental à Kyiv. Il a également jeté de l’eau froide sur l’idée que le conflit ait un lien avec Taïwan, un point de friction pour la Chine.

“Franchement, nous sommes très préoccupés par la possible escalade de ce conflit”, a déclaré Fu Cong, l’envoyé suprême de la Chine auprès de l’UE, lors d’un événement organisé par le Centre de politique européenne à Bruxelles. par politique.

Il a déclaré que la Chine ne pense pas que “seule la fourniture d’armes résoudra réellement le problème”, prenant un coup apparent à l’aide militaire que les pays occidentaux ont continuellement fourni à l’Ukraine tout au long de la guerre.

“Nous sommes très préoccupés par les gens qui parlent de remporter une victoire complète sur le champ de bataille”, a poursuivi Fu. “Nous pensons que la bonne place serait à la table des négociations.”

Les meilleurs analystes et experts ont déclaré que la décision du président russe Vladimir Poutine d’annexer illégalement quatre territoires ukrainiens avait entraîné des pourparlers ou des négociations de paix très peu probable que cela se produise dans un avenir prévisible, ne laissant que le combat.

Pékin, qui a tendance à se ranger du côté de Moscou sur les questions géopolitiques, a suivi une ligne prudente depuis que la Russie a lancé une invasion non provoquée de l’Ukraine en février dernier. La Chine n’a pas condamné la guerre, mais elle n’a pas non plus offert un soutien clair ou sans réserve à la Russie. L’Occident a mis en garde la Chine contre tout soutien matériel à la Russie alors que les combats en Ukraine font rage.

Alors que le diplomate chinois a mis en garde contre le soutien d’une victoire sur la Russie sur le champ de bataille, les dirigeants et responsables occidentaux ont averti à plusieurs reprises que si la Russie réussit en Ukraine, elle enverrait un message dangereux à Pékin à propos de Taïwanune démocratie insulaire autonome que la Chine considère comme une province séparatiste.

Fu a repoussé les suggestions d’un lien entre les deux problèmes. “L’Ukraine est un État indépendant et Taïwan fait partie de la Chine”, a-t-il déclaré. “Il n’y a donc pas de comparabilité entre les deux problèmes.”

Ses commentaires sur la guerre en Ukraine sont intervenus alors que Kyiv continue de faire pression pour obtenir des armes plus avancées des pays occidentaux.

Lors d’une visite surprise au Royaume-Uni mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a lancé un nouvel appel pour des armes plus avancées, y compris des avions de chasse. Zelenskyy, qui a prononcé un discours au Parlement, a présenté un casque de l’armée de l’air au président de la Chambre des communes sur lequel était inscrit un message : « Nous avons la liberté. Donnez-nous des ailes pour la protéger. Zelenskyy, qui s’est également rendu en France mercredi, a remercié les législateurs britanniques “d’avance, pour les puissants avions britanniques”.

L’appel de Zelenskyy pour des avions de combat intervient après les récentes décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne d’envoyer des chars de combat en Ukraine alors qu’elle se prépare à une offensive russe majeure. Le Royaume-Uni étudie actuellement les avions de chasse qu’il pourrait envoyer en Ukraine, mais aucune décision ferme n’a été prise à ce sujet, Le Wall Street Journal a rapporté. La Grande-Bretagne commencera également à former des pilotes ukrainiens à l’utilisation d’avions de chasse plus sophistiqués de l’OTAN, a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. dit dans un communiqué.