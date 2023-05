La Chine interdit les puces Micron dans l’escalade du conflit technologique avec les États-Unis – Business Live

« Étant donné que les produits DRAM et NAND de Micron sont beaucoup moins présents dans les serveurs, nous pensons que la plupart de ses revenus en Chine ne sont pas générés par les opérateurs de télécommunications et le gouvernement.

Ils affirment que ses principaux clients en Chine sont des entreprises d’électronique grand public telles que des fabricants de smartphones et d’ordinateurs, et non des fournisseurs d’infrastructures.

« Comme les fournisseurs chinois de mémoires ne sont pas compétitifs en termes de technologies et de capacités, la Chine devrait recourir à Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital ou à d’autres fournisseurs étrangers comme alternative à Micron.

Actions dans Ingénique Semi-conducteur une société de semi-conducteurs sans usine basée à Pékin, est en hausse de 2,5 % en fin de séance, tandis que Shenzen Kaïfa qui conçoit, teste et fabrique des semi-conducteurs, est supérieur de 2 %.

«Aucune entreprise étrangère opérant en Chine ne devrait être trompée par ce subterfuge. Ce sont des actions politiques pures et simples, et n’importe quelle entreprise pourrait être la prochaine à en faire un exemple.

Holden Triplette fondateur de Trench-coat Conseillers et un ancien responsable du contre-espionnage du FBI à Pékin, déclare (via Bloomberg) :

La décision de Pékin contre Micron apporte une nouvelle incertitude aux autres fabricants de puces américains qui vendent à la Chine, le plus grand marché mondial de semi-conducteurs.

Les tensions entre Washington et Pékin augmentent après que la Chine a annoncé que les produits fabriqués par le fabricant de puces américain Micron Technologie ont échoué à passer un examen de cybersécurité.

Le gouvernement chinois a dit aux utilisateurs d’équipements informatiques sensibles qu’ils devaient cesser d’acheter des produits de Micronle plus grand fabricant de puces mémoire américain.

Micronselon la Chine, avait échoué à un examen de la sécurité du réseau annoncé le mois dernier, ce qui signifie que les opérateurs d’infrastructures clés ne sont plus autorisés à acheter auprès de l’entreprise.

Annonçant le déménagement, le Cyberespace Administration de Chine (CAC) a dit :

L’examen a révélé que les produits de Micron présentaient de graves risques pour la sécurité du réseau, qui posent des risques de sécurité importants pour la chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure d’information critique de la Chine, affectant la sécurité nationale de la Chine.

La décision pourrait inclure des secteurs allant des télécommunications aux transports et à la finance, selon la définition large de la Chine des infrastructures d’information critiques.

Micron, dont le siège est à Boise, Idaho, fabrique des produits tels que des puces DRAM, de la mémoire flash et des disques durs à semi-conducteurs. à travers ses marques Crucial, Ballistix Gaming et SpecTek.

Cette décision intensifie la querelle en cours entre les États-Unis et la Chine sur la technologie et la sécurité. En novembre dernier, l’administration Biden a interdit l’approbation de nouveaux équipements de télécommunications par les sociétés chinoises Huawei Technologies et ZTE, affirmant qu’ils représentaient « un risque inacceptable » pour la sécurité nationale des États-Unis.

Un porte-parole du département américain du Commerce a critiqué la décision de la Chine, déclarant :

« Nous nous opposons fermement aux restrictions qui n’ont aucun fondement dans les faits », « Cette action, ainsi que les raids récents et le ciblage d’autres entreprises américaines, est incompatible avec [China’s] des affirmations selon lesquelles il ouvre ses marchés et s’engage à respecter un cadre réglementaire transparent.

Les actions de certains fabricants de puces rivaux ont augmenté aux nouvelles (plus à ce sujet sous peu…).

L’interdiction de Micron est intervenue alors que les dirigeants du G7, qui se sont réunis à Hiroshima le week-end dernier, ont annoncé qu’ils souhaitaient réduire les risques liés à la Chine plutôt que de se découpler.

Joe Biden expliqué:

« Cela signifie prendre des mesures pour diversifier nos chaînes d’approvisionnement. »

Rishi Sunak est allé plus loin, affirmant que la Chine pose le plus grand défi à la sécurité et à la prospérité mondiales de notre époque.

Le Premier ministre britannique a averti que la Chine avait « les moyens et l’intention de remodeler l’ordre mondial » et que les dirigeants du G7 avaient fait preuve « d’unité et de détermination » face aux problèmes posés par Pékin.

