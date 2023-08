La Chine interdit les produits de la mer en provenance du Japon après que la centrale nucléaire de Fukushima ait commencé à rejeter ses eaux usées

OKUMA, Japon (AP) — L’exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami, a déclaré avoir commencé jeudi à rejeter son premier lot d’eau radioactive traitée dans l’océan Pacifique – une mesure controversée qui a incité la Chine à interdire les fruits de mer en provenance du Japon.

Dans une vidéo en direct d’une salle de contrôle de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings a montré un membre du personnel allumer une pompe à eau de mer d’un simple clic de souris, marquant le début d’un projet controversé qui devrait durer des décennies.

« La pompe à eau de mer A s’est activée », a déclaré l’opérateur principal, confirmant que le rejet était en cours. TEPCO a confirmé plus tard que la pompe à eau de mer avait été activée à 13h03 (04h03 GMT), trois minutes après le début de la dernière étape.

TEPCO a déclaré qu’une pompe d’évacuation des eaux usées supplémentaire avait été activée 20 minutes après la première. Les responsables de l’usine ont déclaré que tout se déroulait bien jusqu’à présent.

Les groupes de pêcheurs japonais se sont opposés au projet, craignant qu’il ne nuise davantage à la réputation de leurs produits de la mer. Des groupes en Chine et en Corée du Sud ont également exprimé leur inquiétude, ce qui en fait une question politique et diplomatique.

En réponse à cette publication, les autorités douanières chinoises ont interdit l’importation de fruits de mer au Japon, ont annoncé jeudi les autorités douanières. L’interdiction est entrée en vigueur immédiatement et affectera toutes les importations de « produits aquatiques », y compris les fruits de mer, selon l’avis. Les autorités ont déclaré qu’elles « ajusteraient de manière dynamique les mesures réglementaires pertinentes, le cas échéant, pour prévenir les risques de rejet d’eau contaminée par des substances nucléaires pour la santé et la sécurité alimentaire de notre pays ».

Peu après l’annonce de la Chine, le président de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, a déclaré que le service public se préparait à indemniser de manière appropriée les propriétaires d’entreprises japonaises pour les dommages subis par les interdictions d’exportation imposées par « le gouvernement étranger » suite au rejet des eaux usées. Il a déclaré que la Chine était le principal partenaire commercial du Japon et qu’il ferait tout son possible pour fournir des explications scientifiques sur cette libération afin que l’interdiction soit levée le plus rapidement possible.

Mais le gouvernement japonais et TEPCO affirment que l’eau doit être évacuée pour permettre le déclassement de la centrale et éviter des fuites accidentelles. Ils affirment que le traitement et la dilution rendront les eaux usées plus sûres que les normes internationales et que leur impact environnemental sera négligeable.

Tony Hooker, directeur du Centre de recherche, d’éducation et d’innovation sur les radiations à l’Université d’Adélaïde, a déclaré que l’eau rejetée par la centrale de Fukushima était sans danger. « C’est certainement bien en dessous des directives de l’Organisation mondiale de la santé sur l’eau potable », a-t-il déclaré. « C’est sur. »

« Le rejet des radiations dans la mer est une question très politique », a-t-il déclaré. « Je comprends les inquiétudes des gens et c’est parce que nous, en tant que scientifiques, ne l’avons pas expliqué de manière très efficace, et nous devons faire davantage d’éducation. »

Certains scientifiques affirment néanmoins que l’impact à long terme de la faible dose de radioactivité qui reste dans l’eau mérite attention.

Dans un communiqué publié jeudi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a déclaré : « Les experts de l’AIEA sont là sur le terrain pour servir d’yeux à la communauté internationale et garantir que le rejet est effectué comme prévu, conformément aux normes de sécurité de l’AIEA. »

L’agence des Nations Unies a également annoncé qu’elle lancerait une page Web pour fournir des données en direct sur le rejet, et a réitéré son assurance que l’AIEA serait présente sur place pendant toute la durée du rejet.

Le déversement d’eau commence plus de 12 ans après la fusion nucléaire de mars 2011, provoquée par un tremblement de terre et un tsunami massifs. Cela marque une étape importante dans la lutte de la centrale contre un stock d’eau radioactive toujours croissant qui, selon TEPCO et le gouvernement, a entravé la tâche ardue consistant à éliminer les débris fondus mortellement toxiques des réacteurs.

La pompe activée jeudi après-midi a envoyé le premier lot d’eau diluée et traitée d’un bassin de mélange vers un bassin secondaire 10 minutes plus tard. Il traverse ensuite un tunnel sous-marin connecté pour sortir à 1 kilomètre (0,6 miles) au large de la côte. Les responsables ont déclaré que l’eau se déplace à la vitesse du marcheur et qu’il faudra environ 30 minutes pour sortir du tunnel.

L’opérateur a vérifié les données et la progression sur un ensemble de quatre moniteurs qui affichent le volume d’eau, l’état de la pompe et les éventuelles alertes.

Junichi Matsumoto, directeur de TEPCO, a déclaré que la libération de jeudi devait commencer modestement afin de garantir la sécurité.

Les eaux usées sont collectées et en partie recyclées comme eau de refroidissement après traitement, le reste étant stocké dans environ 1 000 réservoirs, déjà remplis à 98 % de leur capacité de 1,37 million de tonnes. Ces réservoirs, qui couvrent une grande partie du complexe de la centrale, doivent être libérés pour construire les nouvelles installations nécessaires au processus de déclassement, ont indiqué des responsables.

Les derniers préparatifs pour le rejet ont commencé mardi, lorsqu’une seule tonne d’eau traitée a été envoyée d’un réservoir pour être diluée avec 1 200 tonnes d’eau de mer, et le mélange a été conservé dans le bassin primaire pendant deux jours pour un échantillonnage final afin de garantir la sécurité, a déclaré Matsumoto. Un lot de 460 tonnes devait être envoyé jeudi à la piscine de malaxage pour le déversement proprement dit.

Les pêcheries, le tourisme et l’économie de Fukushima – qui se remettent encore de la catastrophe – craignent que cette libération ne soit le début de nouvelles difficultés.

Les captures actuelles de poisson à Fukushima ne représentent qu’environ un cinquième de leur niveau d’avant la catastrophe, en partie à cause du déclin de la population de pêcheurs. La Chine a renforcé les tests de radiation sur les produits japonais en provenance de Fukushima et de neuf autres préfectures, interrompant ainsi les exportations aux douanes pendant des semaines, ont indiqué des responsables de l’Agence des pêches.

Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que la libération était indispensable et ne pouvait être reportée. Il a noté qu’une élimination expérimentale d’une petite quantité de débris fondus du réacteur n°2 était prévue plus tard cette année à l’aide d’un bras robotique géant télécommandé.

En 2021, le gouvernement japonais a annoncé son intention de rejeter les eaux traitées dans la mer. Puis, dimanche, Kishida a effectué une visite précipitée à l’usine avant de rencontrer les représentants des pêcheries et de s’engager à soutenir leurs moyens de subsistance jusqu’à la fin de la libération.

Le calendrier précipité a suscité le scepticisme quant au fait qu’il ait été conçu pour s’adapter au calendrier politique chargé de Kishida en septembre. Mais les responsables du ministère de l’Économie et de l’Industrie ont déclaré qu’ils souhaitaient que la libération commence le plus tôt possible et qu’ils aient de bons résultats en matière de sécurité avant la saison de pêche d’automne.

Le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale, provoquant la fonte de trois réacteurs. L’eau de refroidissement hautement contaminée appliquée aux réacteurs endommagés s’est infiltrée en continu dans les sous-sols des bâtiments et s’est mélangée aux eaux souterraines.

TEPCO prévoit de rejeter 31 200 tonnes d’eau traitée d’ici fin mars 2024, ce qui ne viderait que 10 réservoirs en raison de la production d’eaux usées contaminées par l’usine, même si le rythme s’accélèrera ultérieurement.

___

Le journaliste de l’AP, Huizhong Wu, a contribué depuis Taipei, Taiwan.