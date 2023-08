La Chine interdit les produits de la mer en provenance du Japon après que la centrale nucléaire de Fukushima a rejeté ses eaux usées dans le Pacifique

La Chine a interdit les importations de produits de la mer en provenance du Japon alors que ce pays insulaire a entamé son processus controversé de rejet d’eaux usées nucléaires radioactives dans l’océan Pacifique, ont annoncé jeudi les autorités douanières chinoises.

L’interdiction est entrée en vigueur immédiatement et affectera toutes les importations de « produits aquatiques », y compris les fruits de mer, a indiqué la Chine. Les autorités « ajusteront de manière dynamique les mesures réglementaires pertinentes, le cas échéant, pour prévenir les risques de rejet d’eau contaminée par des substances nucléaires pour la santé et la sécurité alimentaire de notre pays », ont-elles ajouté.

La décision a été annoncée après que la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami, a rejeté son premier lot d’eaux usées nucléaires dans l’océan.

Le gouvernement japonais et Tokyo Electric Power Company Holdings ont défendu le retrait de l’eau comme étant nécessaire pour permettre le déclassement de la centrale et pour éviter des fuites accidentelles et potentiellement incontrôlables.

LE JAPON DÉVERSERA LES EAUX USÉES NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA DANS L’OCÉAN JEUDI

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que la libération était indispensable et ne pouvait être reportée.

TEPCO a déclaré que le traitement et la dilution rendraient les eaux usées conformes aux normes internationales et que leur impact environnemental serait négligeable.

Tony Hooker, directeur du Centre de recherche, d’éducation et d’innovation sur les radiations à l’Université d’Adélaïde, a déclaré que l’eau rejetée par la centrale de Fukushima était sans danger.

LE JAPON S’ENGAGE À SOUTENIR LA PÊCHE PENDANT LE PROCESSUS DE DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA, DURANT DES DÉCENNIES DANS LE PAYS

« C’est certainement bien en dessous des directives de l’Organisation mondiale de la santé sur l’eau potable », a-t-il déclaré. « C’est sur. »

« Le rejet des radiations dans la mer est une question très politique », a-t-il poursuivi. « Je comprends les inquiétudes des gens et c’est parce que nous, en tant que scientifiques, ne l’avons pas expliqué de manière très efficace, et nous devons faire davantage d’éducation. »

Peu de temps après l’annonce de la Chine, le président de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, a déclaré que son entreprise indemniserait les propriétaires d’entreprises japonaises pour les dommages subis par les interdictions sur les fruits de mer suite au rejet des eaux usées.

L’INSPECTION FINALE COMMENCE AVANT LE REJET EN MER DES EAUX USÉES TRAITÉES DE FUKUSHIMA

Certains groupes de pêcheurs japonais se sont opposés au projet, craignant que cela ne nuise davantage à la réputation de leurs produits de la mer.

Des groupes en Chine et en Corée du Sud – deux partenaires commerciaux clés du Japon – ont également exprimé leurs inquiétudes, ce qui en fait une question politique et diplomatique.

Dans un communiqué publié jeudi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a déclaré : « Les experts de l’AIEA sont sur le terrain pour servir d’œil à la communauté internationale et garantir que le rejet est effectué comme prévu, conformément aux normes de sécurité de l’AIEA. «

L’agence des Nations Unies a également annoncé qu’elle lancerait une page Web pour fournir des données en direct sur le rejet et a déclaré qu’elle resterait sur place pendant toute la durée du rejet, qui devrait se poursuivre pendant des décennies.

Le déversement d’eau commence plus de 12 ans après la fusion nucléaire de mars 2011, provoquée par un tremblement de terre et un tsunami massifs. En 2021, le gouvernement japonais a annoncé son intention de rejeter les eaux traitées dans la mer.

Le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale, provoquant la fonte de trois réacteurs.

TEPCO prévoit de rejeter 31 200 tonnes d’eau traitée d’ici fin mars 2024.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.