La Chine interdit les comportements « d’étalage de richesse » sur les réseaux sociaux

HONG KONG — Les influenceurs en ligne connus pour leur style de vie luxueux disparaissent des médias sociaux chinois au milieu de la répression gouvernementale contre les étalages ostentatoires de richesse.

L’un d’eux, Wang Hongquan, avait affirmé posséder sept propriétés à Pékin, la capitale chinoise, et n’avoir jamais quitté la maison avec un équipement valant moins de 10 millions de yuans (1,38 million de dollars). Des vidéos qu’il a mises en ligne, dont la véracité n’a pu être vérifiée, semblaient montrer ses servantes, de nombreux sacs à main Hermès et des voitures de sport coûteuses qu’il avait achetées.

Mardi, son compte sur Douyin, la version chinoise de TikTok, était inaccessible à ses 4,3 millions de followers. Les recherches ont renvoyé un message d’erreur indiquant qu’il avait été bloqué « en raison de violations des directives de la communauté de Douyin ».

Les comptes Douyin d’autres influenceurs en ligne qui ont publié des contenus similaires, tels que Bo Gongzi (Young Wealthy Lord Bai), avec 2,9 millions de followers, et Baoyu Jiajie (Abalone Sister), avec 2,3 millions de followers, ont également été bloqués.

L’Administration chinoise du cyberespace, le régulateur national de l’Internet, a annoncé une campagne en avril contre les influenceurs qui « créent une personnalité « affichant la richesse », mettant délibérément en valeur une vie luxueuse fondée sur l’argent, afin d’attirer des adeptes et du trafic.

C’est loin d’être la première fois que les autorités chinoises tentent de contrôler Internet, fortement censuré en Chine, afin de lutter contre des tendances sociales considérées comme indésirables. En 2022, les autorités ont publié un « code de conduite » pour les présentateurs de diffusion en direct leur interdisant « d’afficher ou de promouvoir un grand nombre de produits de luxe, de bijoux, d’argent liquide et d’autres actifs ».

La dernière répression intervient alors que la Chine connaît un ralentissement économique qui frappe particulièrement durement la classe moyenne. Les jeunes chinois se battent également sur un marché du travail extrêmement compétitif, certains d’entre eux choisissant de « rester à plat » et de se retirer de la société ou considérant la création de contenu sur les réseaux sociaux comme la seule carrière viable.

Des clients faisaient la queue pour entrer dans un magasin Hermès à Hong Kong en 2015. Billy HC Kwok / Bloomberg via le fichier Getty Images

« Quand la plupart des gens ne sont pas satisfaits de leur propre vie, ils voient tout ce contenu en ligne qui est tellement déconnecté de la réalité – voir tous ces gens qui semblent si heureux et riches, cela crée une psychologie assez tordue », Lyla Lai, une ancienne influenceuse beauté qui avait plus d’un million de followers sur Douyin, a déclaré à NBC News dans un message vocal.

Lai, qui a quitté Douyin au milieu des critiques d’autres utilisateurs sur ses tactiques de vente et son style de vie, a déclaré qu’il y avait « des inquiétudes sur le fait que les jeunes d’aujourd’hui voient trop de ce genre de choses et ne se concentrent plus sur leurs études, se laissant entraîner dans ce matérialisme excessif et avide. »

« À long terme, ce n’est certainement pas bon pour le développement, donc ce nettoyage est vraiment nécessaire », a déclaré Lai, qui vit désormais en Australie.

« Mais à la base, nous avons également besoin de voir l’économie se développer davantage, afin que les gens puissent avoir un plus grand sentiment d’épanouissement et de bonheur dans leur vie, plutôt que de simplement rechercher un réconfort psychologique via Internet. »